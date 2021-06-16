Директор научной библиотеки в Магасе провел пикет против увольнения подчиненных

16 июня 2021, 07:41

Руководство Ингушского госуниверситета намерено уволить около трети работников научной библиотеки, что приведет к остановке ее работы, заявил во время пикета в Магасе директор учреждения Адам Мальсагов. Руководство вуза назвало информацию о массовом увольнении библиотекарей необоснованной.

15 июня директор Научной библиотеки Ингушского госуниверситета (ИнгГУ) Адам Мальсагов провел в Магасе одиночный пикет против увольнения сотрудников библиотеки.

"На этот шаг я решился после того, как 11 работников Научной библиотеки получили письменные уведомления о готовящемся увольнении. Увольнение почти трети библиотечного коллектива парализует работу университетской библиотеки", – привело 15 июня онлайн-издание ingush.info слова Мальсагова.

Масагов заявил, что обращался к врио ректора ИнгГУ Фатиме Албаковой с предложением о том, как урегулировать ситуацию и не допустить массового увольнения библиотекарей. "К сожалению, мои обращения были оставлены без внимания", – отметил он.

Работники библиотеки намерены обратиться в Трудовую инспекцию и прокуратуру с требованием о проверке обоснованности действий руководства университета, а также намерены подать жалобы в профком университета, передало 15 июня онлайн-издание bakdar.org.

"Я использовал свое законное право выхода на одиночный пикет как последнее средство для сохранения нормально функционирующей библиотеки и предотвращения безосновательного, на мой взгляд, увольнения ее сотрудников", – приведены в публикации слова Адама Мальсагова.

Руководство вуза не объяснило причин увольнения работников библиотеки, при этом в устной форме поясняется, что "штаты раздуты", "фонд заработной платы исчерпан". Но эти доводы необоснованные, добавил он. "Вряд ли 11 библиотекарей с зарплатой в 16 тысяч рублей в месяц к середине года истощили фонд заработной платы федерального бюджетного государственного учреждения, бюджет которого сформирован на год вперед", – заявил Мальсагов.

Руководство ИнгГУ заявило, что информация о массовом увольнении сотрудников бибилиотеки необоснованная. "Бывшим руководителем вуза Арсамаком Мартазановым было заключено более ста пятидесяти срочных трудовых договоров. Эти договоры двух видов. Трудовой договор сроком на один учебный год заключается со штатным преподавателем, который будет внутренним совместителем на 0,25 или 0,5 ставки. Истечение срока такого договора не отражается на основной штатной единице, по которой с сотрудником заключен долгосрочный трудовой договор", – привел вечером 15 июня "Интерфакс" сообщение пресс-службы вуза.

"Что касается сотрудников Научной библиотеки ИнгГУ, одиннадцать сотрудников были приняты бывшим руководством в 2020 году на работу на основании срочных трудовых договоров, срок действия которых истекает в июле-августе текущего года", – пояснила пресс-служба.

"Кавказский узел" также информировал, что Ингушетия регулярно оказывается на нижних строчках социально-экономических рейтингов. Так, по состоянию на март 2021 года, республика вошла в список антилидеров в рейтинге регионов России по размеру банковских вкладов населения.