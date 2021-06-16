Эпидемиологи заявили о распространении индийского штамма COVID-19 в Грузии

16 июня 2021, 03:49

18 случаев инфицирования индийским штаммом коронавируса зафиксировано в Грузии. Носителями являются в основном местные жители, которые вернулись из других стран, отметил замглавы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе.

Как писал "Кавказский узел", с 1 июня разрешен въезд туристов через сухопутные границы Грузии, но для въезда в страну прибывающим нужно иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте. Отели, оказывающие курортно-санаторные услуги, предупредили гостей о необходимости соблюдать введенные в стране ограничения в связи с коронавирусом. 8 июня Всемирный банк выделил Грузии более 34 миллионов долларов на вакцинацию жителей.

15 июня в Грузии зафиксировано более 1000 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

За сутки 15 июня в Грузии выявлено 1092 новых случая инфицирования, 23 человека из числа зараженным умерли, пишет stopcov.ge.

По его словам, центр пока не может рекомендовать смягчение ограничительных мер. "Все показатели, характеризующие эпидемиологическую ситуацию, улучшаются, хотя и очень медленными темпами. Конечно, мы будем следить за эпидемией еще неделю, десять дней, а потом будем принимать решения", - сказал Гамкрелидзе.

По словам заместителя руководителя центра Пааты Имнадзе, в стране подтверждено 18 случаев индийского штамма. "Индийский штамм, к сожалению, начал интенсивно распространяться по всей Европе. Увеличилось число случаев этого штамма и у нас. Носителями в основном являются наши граждане, возвращающиеся из разных стран мира", - заявил он, добавив, что "индийский штамм начинает распространяться".

По мнению профессора Гиоргия Пхакадзе, по индийскому штамму хороших новостей нет. На своей странице в Facebook он написал, что этот штамм распространяется катастрофически быстро. "Если британский штамм распространялся несколько месяцев, то индийский завоевал Европу за недели и дни", - отметил он, добавив, что переносится этот штамм значительно тяжелее и на 60% заразнее британского.

По словам Пхакадзе, в Грузии из-за отсутствия условий для определения очень сложно понять, сколько на самом деле случаев инфицирования именно индийским штаммом. "Говорят, что в Грузии 18 случаев индийского штамма, но на самом деле это число намного больше, и, возможно, мы должны добавить к этому числу один ноль".

Динамика распространения коронавируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии". Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".