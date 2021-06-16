Суд оштрафовал волгоградского сторонника Навального

16 июня 2021, 00:56

Активист Тимофей Андронов оштрафован на 20 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Сторонник оппозиционного политика пожаловался, что суд отклонил все его ходатайства.

Как писал "Кавказский узел", Тимофей Андронов был задержан на акции протеста 21 апреля. В отношении него было составлено два протокола – по части 5 статьи 20.2 КоАП России (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения) и части 8 статьи 20.2 КоАП России (повторное совершение административного правонарушения). 10 июня суд отказался удовлетворить жалобу Андронова, который просил отменить штраф в размере 20 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Навального 21 апреля.

21 апреля на акции в Волгограде активисты потребовали допустить к оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему наказание в колонии, приглашенного врача и передать лекарства. Они также сказали, что хотят выразить свою поддержку оппозиционеру, несмотря на опасения быть задержанными силовиками. Силовики и люди в штатском задержали не менее 10 человек на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Волгограде.

Суд в Волгограде оштрафовал активиста Тимофея Андронова на 20 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Алексея Навального 31 января.

Согласно протокола об административном правонарушении от 23 апреля (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), 31 января с 13.00 до 14.00 мск Андронов принимал участие в публичном мероприятии в форме митинга, которое происходило в Центральном районе Волгограда на пересечении улиц Аллея Героев и Мира. В протоколе утверждается, что мероприятие проводилось без подачи уведомления о проведении публичного мероприятия. Кроме того, отмечается, что Андронов не выполнил неоднократные законные требования полиции о прекращении участия в митинге, продолжил участие в несогласованном публичном мероприятии, чем нарушил пункты 1 и 3 статьи 6 ФЗ №54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Ответственность за это предусмотрена частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ.

23 и 31 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Аналитики признали их самыми массовыми за постсоветскую историю России. 2 февраля Навальный был приговорен к заключению в колонии, в тот же день прошли массовые задержания, в том числе журналистов.

Корреспонденту "Кавказского узла" Тимофей Андронов рассказал, что был в суде с мамой, которая была свидетелем его задержания. "В суде были просмотрены пара фото плохого качества и два отрывка видео, на которых не слышно звука. Объявляли они, что акция незаконна или нет – непонятно. Там люди идут, потом бегут, не ясно, есть ли там я. Все мои ходатайства были отклонены. Я ходатайствовал о вызове прокурора для поддержания состязательности суда, вызове свидетеля - сотрудника полиции, который составлял протокол. Протокол составлялся не при мне, и я не знаю, кто его составлял. Я также ходатайствовал о вызове свидетеля защиты – моей мамы, которая видела, как меня задерживали, и что я ничего не нарушал", - сообщил активист.

По его словам, он даже "не успел выполнить законные требования полиции". "Потому что к тому моменту, когда я услышал, что мероприятие незаконное и надо разойтись, ко мне подбежали сотрудники ОМОН, схватили и запихали в автозак. На месте протокол не составили, его составили только через три месяца. Я просил прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения, так как мне исполнить требования сотрудников полиции – какими бы они не были – не дали. Потом я пояснил, что требования сотрудников полиции были незаконными, поскольку у нас в Конституции написано, что мы можем проводить мирные акции. Конечно, это регулируется федеральными законами, в которых указано, что мы должны согласовывать акции, но уже длительное время Конституция не соблюдается, хотя это вышестоящий закон – выше, чем федеральный. Требования сотрудников полиции, в связи с этим, незаконны, и я не обязан был их выполнять", - считает Андронов.

Активист сообщил, что подаст апелляционную жалобу на решение суда. "В апелляции укажу, что приложенные сотрудниками полиции материалы не доказывают моей вины, поскольку протокол составлен без моего участие. Против меня никаких доказательств нет. Поскольку у нас презумпция невиновности, то нужно сначала доказать, что я виноват", - заявил он.

Тимофей Андронов рассказал, что работает в службе техподдержки сотового оператора и не может сменить работу. "Не пропускает служба безопасности", - отметил он.

Сторонник Навального Евгений Кочегин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Тимофей Андронов "участвовал, наверное, во всех акциях, на которые имел возможность попасть с 2017 года, как я его помню".

"Они вместе с мамой ходили на все мероприятия. Семейный протест", - отметил он.

"Тимофея я знаю не очень много, в основном мы встречались с ним на акциях, а также на совместном отдыхе, иногда просто так общались. Он учился в институте, потом бросил - с его слов. Но что могу сказать про него, так это то, что парень достаточно развит, мышление неординарное. Тимофей - человек, которого волнует не только личная судьба, но также судьба нашей Родины. Только поэтому он принимает участие в этом протестном движении. Никаких личных интересов. Как, впрочем, и все остальные члены нашего круга знакомых", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сторонник Навального Максим.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа – на странице "Преследование активистов".