Европейский суд по правам человека. Фото: REUTERS/Vincent Kessler

15 июня 2021, 12:54

ЕСПЧ назначил компенсацию матери пропавшего жителя Чечни

Европейский суд по правам человека признал власти России виновными по делу о похищении силовиками жителя Грозного Асланбека Сайдахмадова и обязал их выплатить его матери компенсацию в 60 тысяч евро.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу об исчезновении в 2009 году жителя Грозного Асланбека Сайдахмадова. Суд решил, что власти России нарушили статью №2 о праве на жизнь Европейской конвенции по правам человека в отношении Сайдахмадова, а в отношении его матери Марии Малаевой – статью №3 о запрете пыток в связи с ее моральными страданиями, вызванными исчезновением сына. Суд назначил Малаевой компенсацию в шестьдесят тысяч евро, сообщил сегодня ЕСПЧ на своем сайте.

Мария Малаева обратилась 11 апреля 2012 года в Сводную мобильную группу правозащитников, работающую в Чечне, и рассказала, что 3 августа 2009 двое неизвестных забрали ее сына Асланбека из квартиры. На ее вопрос, куда его везут, она получила ответ, что в ОВД Ленинского района Грозного. Момент, когда Асланбека в машину сажали вооруженные люди, видели соседи, сообщил сегодня на своем сайте "Комитет против пыток".

Малаева в тот же день обратилась в МВД и прокуратуру с заявлением о похищении сына, но уголовное дело было возбуждено лишь 14 августа 2009 года. Далее оно неоднократно приостанавливалось, а 30 декабря 2009 года было и вовсе прекращено – сотрудники МВД по Чечне доставили Асланбека из Астрахани в Грозный, где тот в ходе допроса пояснил, что его никто не похищал, а все это время он был у своей тети в Астрахани, сказано в сообщении.

После того как Сайдахмадов дал показания по этому уголовному делу, он пропал бесследно. 24 февраля 2010 года по этому факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, отметили правозащитники.

Тетя Асланбека – Шукран Кукулаева – рассказала следователям, которые расследовали это дело, что ее племянник приехал к ней в Астрахань и рассказал, что его похитили полицейские, после чего он содержался на территории базы ОМОН в Грозном, однако сумел оттуда сбежать, подчеркнул "Комитет против пыток". "В мае 2017 года юристы "Комитета против пыток" направили в Европейский суд по правам человека жалобу в интересах матери Асланбека – Марии Малаевой – по факту возможного нарушения права ее сына на жизнь, а также в связи с отсутствием эффективного расследования обстоятельств его бесследного исчезновения", – пояснили правозащитники.

Причастные к похищению и возможному убийству Асланбека до сих пор не установлены, подчеркивается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в начале декабря 2018 года ЕСПЧ обязал власти России выплатить более миллиона евро компенсации по делам об исчезновениях 16 жителей Чечни и одного жителя Ингушетии, задержанных военными в 2002-2004 годах.

Примечание:

"Матери убитых в Чечне дагестанцев заявили о свидетелях их похищения", "Жительницы Дагестана потребовали информацию о пропавших сыновьях", "Прокуратура Чечни заявила о нарушениях в уголовном деле о нападении на силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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