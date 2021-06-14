14 июня 2021, 12:29

Спасатели эвакуировали туриста из горного района Адыгеи

Турист, сломавший ногу в районе горы Большой Тхач, эвакуирован на вертолете и доставлен сочинскую больницу, отчиталось сегодня МЧС Адыгеи.

Сигнал с просьбой о помощи поступил в Центр управления МЧС России по Адыгее от туристической группы 13 июня. 

В районе горы Большой Тхач в Адыгее турист сломал ногу и не смог закончить поход, сообщили сегодня спасатели.

Спасатели вылетели за пострадавшим на вертолете Ка-32. Сотрудники МЧС оказали ему на месте первую помощь, зафиксировали ногу. Получивший травму турист доставлен в сочинскую больницу, отчиталось сегодня ведомство на своей странице в Instagram.

Врачи диагностировали у пострадавшего перелом голени, сообщил сегодня "Блокнот Краснодар".

"Кавказский узел" писал, что 8 мая в поселке Каменномостский Майкопского района три человека сорвались в горную реку Белую. 11 мая тело погибшего туриста было найдено в 30 километрах ниже по течению реки Белой. 14 мая спасатели обнаружили тело второго туриста. Поиски третьего пропавшего осложняет поднявшийся уровень воды в реке, сообщило 19 мая МЧС по Адыгее. 

Примечание:

"Жители двух районов Адыгеи пострадали от непогоды", "Спасатели решили привлечь всадников к поискам туристов в Адыгее", "Пожар произошел в Сочинском нацпарке".

Автор: "Кавказский узел"

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