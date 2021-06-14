Жители Черекского района потребовали прекратить свалку мусора в реку

14 июня 2021, 07:30

В русло реки в Черекском районе Кабардино-Балкарии сваливаются строительные отходы, пожаловались местные жители в Instagram, потребовав при этом прекратить свалку и наказать виновных. Местная администрация пообещала ликвидировать мусорку.

Запись о стихийной свалке в одном из сел Черекского района Кабардино-Балкарии была опубликована 8 июня на странице Instagram-паблика patriot_kbr, на который подписаны около 358 тысяч пользователей. На фотографиях, прикрепленных к записи изображены кучи мусора на фоне видна река. "Вот такую свалку мусора организовали местные жители. Просим обратить внимание на сложившуюся ситуацию власти Черекского района", – сказано в описании публикации.

1 ноября 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, указали тогда пользователи Instagram.

К 07.15 мск 14 июня эта запись набрала 908 отметок "нравится" и 79 комментариев. Часть их авторов раскритиковала местных жителей. "Мусорку организовали жители, а обратить внимание просят власти Черекского района. Люди сорят, а власти разгребать должны. Взять экскаватор и по дворам жителей раскидать. Люди вы что совсем уже?" – задалась вопросом alena_koroleva86.

"Будет сказано грубо, но это власти сделали что-ли, чтобы потом за людьми мусор убирать? Сами виноваты", – полагает пользователь ae_._18.

"Нужно субботник проводить", – считает ruzanna2575.

"Печально, что этот субботник делают одни и те же жители, а мусор привозит половина села", – ответил на это muhammad_al_fajr_al_sadiq.

"Причем здесь власти? Просто не надо выбрасывать мусор, имейте совесть", – призвал пользователь __m_a_dina.

"Сами же жители этот мусор [вываливают]! А потом, вот так выставляют в разные паблики! Пусть каждый с себя начнёт! Не будете сорить, не будет мусора", – считает пользователь mirmir4524.

Другая часть пользователей пожаловалась на высокие тарифы за свалку отходов на специальных площадках. "А куда сейчас можно отвезти мусор? Я не оправдываю тех, кто так сделал, но с вывозом мусора действительно большие проблемы. Целый бизнес устроила компания "Экологистика". Чтобы завезти мусор на свалку возле села Урвань, (на свалку, которую открыли вопреки волеизъявлению жителей того села) нужна заплатить 220 рублей за каждую тонну. Считай один рейс на "Камазе" обходится 3000-3500", – привел расчеты пользователь xagiksh.

"А зачем вообще самому куда-то что-то везти и выкидывать когда "Экологистика" и вывозит, и получает от каждого деньги за это?", – спросил пользователь isl5900.

"Раз строительный мусор, значит делают ремонт, на ремонт деньги есть, а за свой мусор заплатить нет", – возмутился пользователь lenchik.hado.

Еще одна часть комментаторов заявила, что проблема стихийных свалок в регионе стала повсеместной. "В центре Нальчика живут люди, которые не в контейнер мусор несут, а на газон у дороги пакет ставят. В меня нет объяснений этому", – написал пользователь avrenim_minerva.

"В Хасанье сразу несколько таких мест знаю, которые не одно десятилетие уже так стоят", – подчеркнул пользователь tawlusoul.

Некоторые из комментаторов призвали наказывать жителей за стихийные свалки штрафами. "Пускай занимаются правоохранительные органы этим вопросом! Надо наказывать рублем, исправительными работами, а может и лишением свободы! Иначе наверное никак", – считает пользователь ______kto____kak_____.

"В каждом районе КБР должна быть своя свалка! Пора бы эту проблему решить. Именно главы районов должны этот вопрос решать, куда жители села должны выносить/вывозить свой мусор – считает tancho07.

Местные власти пообещали решить проблему со стихийной свалкой. "Добрый день. Информация передана в администрацию с.п. Бабугент, в ближайшее время свалка будет ликвидирована. Вопрос находится на контроле", – написал пользователь admcherek.

"Уважаемые жители республики. Буквально недавно был организован субботник в Черекском муниципальном районе. И указанная в данном обращении территория была очищена от всякого мусора. К сожалению труд работников администрации не ценится . <…> Завтра мы администрация городского поселения Кашхатау устроим очередной субботник . Приведём все в порядок", – написал пользователь uyanaev_shamil2620.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что жители Нальчика неоднократно жаловались на стихийные свалки мусора в городе. Так, 7 июня нальчане заявили, что такая свалка регулярно возникает на берегу реки в Нальчике близ горы Кизиловки.