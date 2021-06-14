14 июня 2021, 06:31

Миротворцы сопроводили колонны азербайджанских военных в Нагорном Карабахе

Миротворцы сопроводили шесть колонн азербайджанских военных по территории Нагорного Карабаха: четыре – по Лачинскому коридору и две – в направлении Физулинского района, отчиталось Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", миротворцы систематически обеспечивают безопасность проезда азербайджанских колонн по территории Нагорного Карабаха. Так российские военные 7 июня сопроводили шесть азербайджанских колонн по Лачинскому коридору и две – по дороге из Шуши в Каджар.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. 

Российские военные обеспечили безопасность проезда шести колоннам азербайджанских военных: четырех колонн через Лачинский коридор в северном и южном направлениях; одной колонны по маршруту Шуша (армянское название Шуши – прим. "Кавказского узла") – Красный Базар (азербайджанское название Гырмызы Базар – прим. "Кавказского узла") – Каджар (находится в Физулинском районе, который расположен на территории Гадрутского и Мартунинского районов Нагорного Карабаха – Прим. "Кавказского узла") и еще одной  в обратном направлении, сообщило вечером 13 июня на своем сайте Минобороны России.

Жители Нагорного Карабаха следят за политической повесткой в Армении, где на 20 июня назначены выборы в парламент, написал 10 июня в своем блоге на "Кавказском узле"  "Нагорные повороты. Карабах" блогер Давид Симонян. "Накал предстоящих выборов в Армении, сказывается и у нас. Политика вызывает немало споров: Кочарян сказал это, Пашинян сказал то, Бабаян дал интервью, даже Серж Саргсян ожил, оказывается и у него остались какие-то сторонники", – написал Симонян.

Влияние властей Армении на ситуацию в Нагорном Карабахе минимальное, считает блогер. "Народ не понимает, что сейчас все решают Путин и Эрдоган, к которым, судя по последним заявлениям, очень хочет присоединиться и президент Америки Джо Байден. Наши марионетки смогут разве что устраивать своих на хлебные должности. <…> Никаких послевоенных разборок, по крайней мере на виду, у нас не произошло. Возможно, это еще произойдет, но такое ощущение, что у нас все списали на войну", – написал Симонян.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Саперы отчитались о разминировании в Карабахе", "Жители Степанакерта остались без стабильной сотовой связи", "Азербайджанские эксперты сочли решаемой проблему с оптоволоконным кабелем в Кельбаджаре".

Автор: "Кавказский узел"

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