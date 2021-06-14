Лайнер авиакомпании "Армения". Фото: пресс-служба авиакомпании https://www.armeniafly.com/ru

14 июня 2021, 04:49

Авиакомпания "Армения" запускает авиасообщение с Москвой

Самолеты авиакомпании "Армения" будут летать из Еревана в Москву и обратно с сегодняшнего дня дважды в неделю.

Как писал "Кавказский узел", с 15 февраля Россия официально возобновила регулярное авиасообщение с Арменией. Въезд в Армению для туристов открыт при условии, что они пройдут ПЦР-тестирование не ранее, чем за 72 часа до прибытия.

Авиакомпания "Армения" с сегодняшнего дня, 14 июня, запускает прямые авиарейсы из аэропорта Шереметьево в Ереван. Полеты будут осуществляться дважды в неделю по понедельникам и четвергам на авиалайнарах Boeing 737-700 и Boeing 737-800, пишет "Агентство Москва".

Стоимость перелета в одну сторону составляет 99 064 драма (12432 рубля или 191 доллар) по тарифу "Стандарт" и 143 279 драмов (19 778 рублей или 276 долларов) по тарифу "Гибкий", говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Примечание:

"Открытие авиасообщения между Арменией и Великобританией анонсировано на май", "Первый чартерный рейс соединил Азербайджан и Кувейт", "Эксперты сочли конкурентоспособным проект национального лоукостера Азербайджана".

Автор: "Кавказский узел"

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