13 июня 2021, 19:01

Пять человек пострадали в аварии с участием маршрутки в Волгограде

После столкновения грузовика с маршруткой в Волгограде госпитализированы пять человек, один из них в тяжелом состоянии, сообщили в комитете здравоохранения.

Авария с участием пассажирской маршрутки произошла в Волгограде сегодня, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

В ДТП, по данным полиции, пострадали водитель и пассажиры маршрутки.

По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза, и он столкнулся с маршрутным такси, которое от удара врезалось в опору линии электропередачи и опрокинулось, информирует "Интерфакс-Юг".

В результате аварии пострадали пять человек, сообщил сотрудник областного комитета здравоохранения. "С места ДТП в 25-ю больницу госпитализировали пятерых пострадавших. По предварительной информации, один человек в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии различной степени тяжести", - приводит его слова V1.ru.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа районного отдела полиции и МЧС, туда же выехали руководители городской Госавтоинспекции, пишет ИА "Высота 102".

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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