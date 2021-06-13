Похоронены убитые в Сочи при конфликте с Кочьяном приставы

13 июня 2021, 08:14

В Сочи прошли похороны двух судебных приставов, застреленных при попытке выселить местного жителя Вартана Кочьяна из признанной самостроем постройки.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня стало известно, что дело об убийстве приставов передано в центральный аппарат Следкома. Власти торопились снести постройки Вартана Кочьяна и других старожилов Адлера, чтобы не дать им воспользоваться "гаражной амнистией", пожаловались местные жители, отметив грубость коллег убитых приставов. Обещания властей создать на месте самостроев зеленую зону противоречат кадастровой карте, выяснила "Новая газета".

9 июня в Адлере были застрелены из охотничьего ружья два судебных пристава, которые пришли выселять местного жителя Вартана Кочьяна из постройки, признанной самостроем. Кочьян сам сообщил об убийстве и сдался полицейским, а затем был арестован. Пользователи соцсетей указали, что сочинец был доведен до отчаяния, поскольку не смог законным способом отстоять свою недвижимость. По словам очевидца, Кочьян непосредственно перед убийством просил дать отсрочку до принятия решения судом, однако приставы отказались вести переговоры. Убиты приставы Андраник Матевосян и Альберт Азязян, у обоих остались семьи, маленькие дети.

Похороны двух приставов, убитых при выполнении служебных обязанностей в Сочи, состоялись 12 июня, сообщил со ссылкой на пресс-службу управления ФССП по Краснодарскому краю ТАСС.

"Погибшие при исполнении приставы похоронены", - информировала в пресс-служба ведомства.

Напомним, убийству судебных приставов предшествовал долгий спор Вартана Кочьяна и городских властей о праве собственности на земельные участки, рассказали местные жители. Причиной сноса построек Кочьяна и других старожилов стало желание сдавать в аренду землю предпринимателям под торговые ларьки, сообщил источник в городской администрации. Кочьян значится владельцем нескольких зданий, которые суд признал самостроями, указали в мэрии Сочи. Сам Вартан Кочьян дал интервью прямо на месте преступления. "Мне 61 год, я не жалею [о том], что я сделал. <...> Это родительская земля. <...> С четырех лет я в этих домах живу. <...> Они довели. Оформлять не давали землю", - говорит он на видео, опубликованном 9 июня на YouTube-канале РБК.