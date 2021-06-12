Спасатели эвакуировали парапланериста из Чегемского ущелья

12 июня 2021, 19:34

Парапланерист совершил жесткую посадку и получил травму в горах Кабардино-Балкарии, сообщило МЧС.

По данным ведомства, пострадавший - парапланерист из Перми 1985 года рождения, он получил травму руки, приземлившись в верховьях Чегемского ущелья.

Спасатели эвакуировали парапланериста, доставили его до поляны парадрома и передали бригаде скорой помощи, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал, что 11 июня спасатели эвакуировали с Эльбруса туриста из Московской области, который повредил ногу при восхождении на гору.