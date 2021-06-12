12 июня 2021, 19:34
Спасатели эвакуировали парапланериста из Чегемского ущелья
Парапланерист совершил жесткую посадку и получил травму в горах Кабардино-Балкарии, сообщило МЧС.
По данным ведомства, пострадавший - парапланерист из Перми 1985 года рождения, он получил травму руки, приземлившись в верховьях Чегемского ущелья.
Спасатели эвакуировали парапланериста, доставили его до поляны парадрома и передали бригаде скорой помощи, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Кавказский узел" ранее писал, что 11 июня спасатели эвакуировали с Эльбруса туриста из Московской области, который повредил ногу при восхождении на гору.
"Пользователи соцсети предложили наказывать альпинистов за восхождение на Эльбрус без регистрации", "Власти анонсировали борьбу с самостроями у Эльбруса", "Спасатели эвакуировали альпинистов с Эльбруса".
Автор: "Кавказский узел"
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