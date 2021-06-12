12 июня 2021, 13:50

Поиски туристки в Абхазии осложнило повышение уровня реки

Работы по поиску туристки из Казани, упавшей в реку в Абхазии, осложнены тем, что вода сейчас мутная и ее уровень значительно поднялся, сообщили в МЧС по Гудаутскому району.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня сотрудники МЧС Абхазии приступили к поискам 24-летней туристки из России, которая упала в реку Бзыбь с моста без ограждения. К 9 июня поисковые работы не принесли результатов, в Абхазию прибыли родственники девушки, с ними начали работать психологи МЧС.

Поисковые работы вдоль берега реки продолжают 15 спасателей. Они приступают к работе в пять утра и заканчивают ночью. Работы осложнены тем, что уровень воды значительно поднялся и она стала мутной, сообщил сегодня начальник МЧС по Гудаутскому району Родик Чхеидзе.

"Мне сложно сказать, сколько будут проходить поиски, будем работать до тех пор, пока центральный аппарат МЧС не даст указание о завершении поисков", - цитирует Чхеидзе "Sputnik-Абхазия".

По его словам, в поисках участвуют родственники туристки. "Мы берем их с собой, и они сами принимают участие в работе. Конечно, мы не можем их брать в опасные места, но каждый день они находятся рядом с нами", - отметил спасатель. Он добавил, что, когда осадки прекратятся и вода в реке станет чистой, "поиски будут проходить легче".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сухуме ясно, без осадков, температура воздуха +20 градусов, ветер скоростью 3 метра в секунду. Ночью температура снизится до +15, а скорость ветра - до 2 м/с. 13 июня ожидается дождь, температура составит +20 градусов, скорость ветра - 3 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Волонтеры эвакуированы с высокогорья Абхазии", "Поиски российского туриста возобновлены в Абхазии", "Спасатели решили привлечь всадников к поискам туристов в Адыгее".

Автор: "Кавказский узел"

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