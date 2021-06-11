Военно-Грузинская дорога закрыта на ночь

11 июня 2021, 22:08

Движение по Военно-Грузинской дороге на территории Грузии приостановлено из-за транспортировки оборудования для прокладки тоннеля. Объездная дорога, в рамках которой запланировано строительство девятикилометрового тоннеля, позволит водителям объехать самый проблемный участок Военно-Грузинской дороги Коби-Гудаури.

Движение всех видов транспорта ограничено из-за доставки бурильной машины для прокладки тоннеля для строительства автомагистрали Квешети-Коби.

С 23:00 (22:00 мск) до 05:00 (04:00 мск) закрыт для всех видов транспорта на участок Хандосхеви-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщил Департамент автодорог Мининфраструктуры Грузии.

Используя дорогу Квешети-Коби, водители смогут объехать самый проблемный участок автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс – отрезок Коби-Гудаури, который в зимний период часто закрывается из-за опасности схода лавин. "Со строительством новой дороги Квешети-Коби в любое время года возможно будет безопасное передвижение всех типов транспортных средств", — процитировала сообщение ведомства "Грузия Online".



Протяженность дороги Квешети-Коби составит около 23 километра, запланировано строительство пяти мостов и пяти тоннелей. Один из них, протяженностью девять километров и шириной 15 метров, будет прорыт под Крестовым перевалом – от села Цкере до села Коби, проинформировал сегодня "Sputnik Грузия".

На сайтах "Край земли" и Северо-Кавказского таможенного управления на 22:00 мск отсутствует изображение с видеокамер на пункте пропуска "Верхний Ларс".

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, перечислены в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".