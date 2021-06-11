Спасатель в горах. Скриншот сообщения канал МЧС КБР https://www.instagram.com/p/CP1NWS0I1HA/

11 июня 2021, 11:26

Турист из Подмосковья эвакуирован с Эльбруса

Спасатели эвакуировали с Эльбруса туриста из Московской области, который повредил ногу при восхождении на гору.

Группа туристов совершала восхождение на Эльбрус, в ходе которого один из них получил травму ноги и запросил помощи у спасателей.

Турист находился на высоте около 5 тысяч метров, рассказал сотрудник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России. "Туриста забрали на ратраке и спустили вниз в безопасное место. Травм нет, но сам передвигаться не мог", – привел сегодня его слова ТАСС.

Спасателям запрос о помощи поступил около 06.00 мск. Сообщалось, что на высоте 5 тысяч метров на горе Эльбрус в группе из шести человек из Московской области один турист травмировал ногу, передал сегодня на своем сайте телеканал "360" со ссылкой на Эльбрусский ВПСО МЧС России.

Эльбрус – это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, указано в справке "Эльбрус  патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" ранее информировал, что 7 июня спасатели выдвинулись на помощь двум альпинистам, один из которых сорвался в расщелину на Эльбрусе. В тот же день он был эвакуирован на поляну Азау и передан бригаде скорой помощи.

Примечание:

"Пользователи соцсети предложили наказывать альпинистов за восхождение на Эльбрус без регистрации", "Власти анонсировали борьбу с самостроями у Эльбруса", "Спасатели эвакуировали альпинистов с Эльбруса".

Автор: "Кавказский узел"

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