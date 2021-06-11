Турист из Подмосковья эвакуирован с Эльбруса

11 июня 2021, 11:26

Спасатели эвакуировали с Эльбруса туриста из Московской области, который повредил ногу при восхождении на гору.

Группа туристов совершала восхождение на Эльбрус, в ходе которого один из них получил травму ноги и запросил помощи у спасателей.

Турист находился на высоте около 5 тысяч метров, рассказал сотрудник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России. "Туриста забрали на ратраке и спустили вниз в безопасное место. Травм нет, но сам передвигаться не мог", – привел сегодня его слова ТАСС.

Спасателям запрос о помощи поступил около 06.00 мск. Сообщалось, что на высоте 5 тысяч метров на горе Эльбрус в группе из шести человек из Московской области один турист травмировал ногу, передал сегодня на своем сайте телеканал "360" со ссылкой на Эльбрусский ВПСО МЧС России.

Эльбрус – это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, указано в справке "Эльбрус — патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" ранее информировал, что 7 июня спасатели выдвинулись на помощь двум альпинистам, один из которых сорвался в расщелину на Эльбрусе. В тот же день он был эвакуирован на поляну Азау и передан бригаде скорой помощи.