Пилот вертолета получил пять лет колонии по делу о гибели туристов в Сочи

10 июня 2021, 20:28

Адлерский районный суд признал сегодня пилота вертолета виновным в крушении, при котором погибли два человека, и приговорил его к сроку в колонии-поселении и уплате 3,5 миллиона рублей пострадавшим. Подсудимый вину не признал.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября 2016 года на частный дом в Сочи упал вертолет. На борту воздушного судна находились шесть человек, один из которых погиб при катастрофе, еще пятеро были госпитализированы. Росавиация сообщила, что все пострадавшие - в тяжелом состоянии. Предварительной причиной катастрофы была названа техническая неисправность. В сентябре 2020 года в суд было направлено дело по обвинению пилота вертолета в нарушении техники безопасности.

По данным следствия, в 2016 году вертолет Eurocopter-AS350 с пятью пассажирами на борту выполнял экскурсионный полет по маршруту Олимпийский парк - Гора Ахун - Красная Поляна. Приближаясь к береговой линии акватории Черного моря, пилот совершил маневр, после которого воздушное судно потерпело крушение. При этом командир судна "не предпринял немедленных действий, необходимых для обеспечения безопасности находящихся на борту людей и сохранности вертолета". "В результате крушения два пассажира погибли, троим причинен тяжкий вред здоровью, а также материальный ущерб собственнику вертолета на сумму свыше 53 миллиона рублей", - уточнил Следственный комитет России.

Адлерский районный суд признал 60-летнего жителя Томской области виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель людей. Подсудимый вину не признал, сообщил сегодня Краснодарский краевой суд.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении на сайте краевого суда.

В пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда суд взыскал с подсудимого 3,5 миллиона рублей.

Часть 3 статьи 263 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Уголовное дело поступило в Адлерский районный суд Сочи 25 сентября 2020 года, состоялись 16 заседаний, приговор был вынесен сегодня, следует из карточки дела на сайте суда.

Комментариев пилота или его официальных представителей относительно решения суда не поступало.