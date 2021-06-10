Жители Нальчика пожаловались на разбитую дорогу

10 июня 2021, 12:27

Дорога на улице Карбышева в нальчикском селе Кенже-2 долгое время находится в аварийном состоянии, поскольку ее проезжую часть размывают ливни, пожаловались нальчане в Instagram. Городская администрация пообещала рассмотреть возможность ремонта дороги.

Запись об аварийной дороге в одном из микрорайонов Нальчика была опубликована вечером 9 июня на странице Instagram-паблика 07.news. К публикации прикреплены несколько фотографий, на которых запечатлена размытая дождями и разбитая тяжелой техникой проселочная дорога. "Вот по такой ездим [дороге], администрация не хочет помочь хоть чем-то. Люди не просят асфальт, хотя бы гравийно-щебеночное покрытие, чтобы можно было проехать не застряв или пройти, не испачкавшись до головы. Это в Кенже-2, улица Карбышева, микрорайон Бзууко", – сказано в описании к публикации.

К 12.20 мск 10 июня эта запись набрала 262 отметки "нравится" и 40 комментариев. Часть авторов отметила, что в селе Кенже-2 в плохом состоянии и другие улицы. "Какой Карбышева? Вы на центральные две улицы посмотрите (Катханова, Ахметова) стыдно должно быть. Тротуара даже нет в селе, освещения нет, а про дороги вообще… Воронки везде как после снарядов", – отметил пользователь krn_krn_cherkes. "Улица Героя соцтруда Ахметова в Кенже самая разбитая и без пешеходной зоны. Дети в садик и школу ходят по проезжей части. Два года назад сказали, что отремонтируют после магистральных, но видимо для них и два года мало", – возмутился пользователь fa.zhek.

Другая часть комментаторов раскритиковала местные власти. "В городе дороги не делают нормально, а тут дачи", – написал aslan.k.07. "Куда администрация смотрит? Ужас, что за дорога? Всю эту грязь собрать бы и около здания администрации высыпать", – возмутился mister77889.

"Дорога напоминает состояние местной администрации – ее просто нет", – сыронизировал dzharimasbaragunov. "Неужели нельзя сделать гравийно-щебеночное покрытие? Этот участок дороги 100-200 метров будет до асфальта. Люди не просят асфальт, но можно хотя бы гравийно-щебеночное покрытие сделать", – отметил tm79530.

В свою очередь мэрия Нальчика заверила, что жалобы на состояние дороги будет рассмотрена властями. "Добрый день! Ваши пожелания будут переданы специалистам, возможность обустройства гравийно-щебеночного покрытия будет рассмотрена", – сообщил на комментарии пользователей представитель администрации Нальчика.

"Кавказский узел" ранее информировал, что жители Нальчика неоднократно жаловались на состояние дорог. Так 24 февраля горожане указали, что из-за дети не могут добраться до школы из-за грязи и аварийного состояния проезжей части на одной из местных улиц. А 3 апреля нальчане заявили, что мэрия начала ямочный ремонт, хотя городские дороги нуждаются в капитальном ремонте.