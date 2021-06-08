Освобождение обвиняемых по делу о смерти Джабиева вызвало споры в соцсети

08 июня 2021, 11:05

Четверо из семи милиционеров, арестованных по делу о смерти Инала Джабиева, отпущены из СИЗО в связи со смягчением обвинений. Пользователи Instagram поспорили, означает ли это решение стремление властей Южной Осетии избавить силовиков от ответственности.

Как писал "Кавказский узел", с 9 по 17 мая шестеро сотрудников криминальной милиции, арестованных по делу о смерти Инала Джабиева, проводили голодовку с требованием о встрече с депутатами и омбудсменом Южной Осетии. Они прекратили голодовку, не выдвигая никаких условий, но 1 июня на этот раз уже четверо обвиняемых объявили сухую голодовку с аналогичными требованиями. Эта акция была прекращена 4 июня без объяснения причин.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после допроса в полиции по делу о покушении на министра внутренних дел, на пытки жаловался и задержанный с ним Николай Цховребов. В связи со смертью Джабиева были задержаны семь милиционеров, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Пользователи Instagram еще до завершения расследования сочли, что в числе обвиняемых окажутся рядовые сотрудники милиции, а их руководство уйдет от ответственности. Оппозиционный парламентарий Давид Санакоев после второй голодовки милиционеров не исключил, что права обвиняемых нарушены, а сами они непричастны к смерти Джабиева. "Когда в государстве нет закона, то власть может пожертвовать любым человеком для того, чтобы выгородить виновных", - сказал Санакоев.

Под арестом остаются двое милиционеров

Четверо сотрудников МВД отпущены из СИЗО на свободу под подписку о невыезде, еще двое остаются под стражей, а всего обвиняемых по делу Инала Джабиева - семь, сообщила 7 июня генпрокуратура Южной Осетии.

Ведомство сделало при этом ряд пояснений "во избежание кривотолков и искусственного нагнетания общественно-политической ситуации". "Изменение меры пресечения не влечет за собой прекращения уголовного преследования и освобождение от уголовной ответственности. По окончании предварительного следствия, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора", - указала прокуратура. Уголовное дело планируется направить в суд до конца июня.



Освобождение четверых милиционеров стало возможным после повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы, на основании которой действия обвиняемых были переквалифицированы с "тяжкой" части уголовной статьи о превышении полномочий на "среднюю". Максимальный срок ареста по делам о преступлениях средней тяжести - шесть месяцев, и он уже истек, привело сообщение пресс-службы генпрокуратуры государственное информагентство "Рес".

Южноосетинский эксперт Зарина Дзагоева заключила, что смерть Инала Джабиева наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся из-за полученной им травмы. Генпрокуратура Южной Осетии, основываясь на результатах российской экспертизы, назвала причиной смерти Джабиева сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Вдова Джабиева Оксана Сотиева отказалась верить итогам этой повторной экспертизы. Чтобы разрешить противоречие, Генпрокуратура заказала третью экспертизу, выводы которой оказались аналогичны второй. Защита милиционеров сочла эту экспертизу доказательством их невиновности. Генпрокуратура на основании экспертизы сняла с полицейских обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но оставила обвинение в превышении полномочий.

Пользователь Instagram vovchik_r возмутился переквалификацией дела на фоне уголовного преследования эксперта Зарины Дзагоевой.

"Как на первую часть статьи 286?Это издевательство над уголовным законом и над всеми нами. Почитайте о чем говорит первая часть статьи 286 - у меня нет слов. Только вдумайтесь, какой вонючий цинизм: у Дзагоевой превышение должностных полномочий, и убийство Инала - превышение должностных полномочий", - написал пользователь в комментариях на странице "ЧП. Цхинвал" в Instagram. Этот комментарий собрал девять "лайков".

Судмедэксперт Зарина Дзагоева превысила полномочия, внеся недостоверные данные в справку, составленную после смерти Инала Джабиева, заявила 7 июня Генпрокуратура Южной Осетии.

Пользователи Instagram опасаются, что дело завершится самосудом

Ряд комментаторов заявили, что не верят в справедливое судебное разбирательство. "Все и так предельно ясно... На Зарину [Дзагоеву] за правду уголовное дело, а этих под подписку [о невыезде]... А там, гляди, и забудется все", - посетовала ivanova7293. Ее комментарий собрал наибольшее число "лайков"- 50. "Справедливости как не было, так и не будет", - заявила inna_2666_______.

"Как низко вы пали шавки [президента Южной Осетии Анатолия] Бибилова. Так отпустите уже всех - и так понятно, что никто из них наказание не понесет", - написала margieva_1975. Ее комментарий собрал 41 "лайк". "Преступная власть Бибилова даёт о себе знать. <...> Теперь до смерти смогут забить любого, и ничего за это не будет. Так что сегодня оказались Джабиевы, завтра окажетесь вы", - заключил sautii.999m, собрав 16 "лайков".

"Почему-то никому ничего не могут доказать - столько времени прошло, - или же не хотят! В этом деле давно все понятно, на справедливый исход дела даже не стоит рассчитывать", - посетовал ostin__1976. "В моей голове не укладывается одно - как можно столько времени тянуть с расследованием? Я уверен в одном - что если бы покровители из числа высокопоставленных лиц государства были заинтересованы, это дело было бы раскрыто, и виновные уже отбывали бы срок. И еще хочу сказать, что по вине госслужащих погиб человек, отец семьи - государство должно взять на себя обязательство в обеспечение семьи и детей", - высказался raultemurovich.

Родные Джабиева неоднократно выражали недовольство ходом расследования. Круглосуточная акция протеста проходила в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Активисты требовали наказать виновных в смерти Инала Джабиева и уволить генпрокурора Урузмага Джагаева. Параллельно 16 депутатов добивались отставки генпрокурора, с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотируя заседания парламента. Однако протестующие не достигли своих целей. Полномочия Джагаева истекли в апреле, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил его своим советником. Преемником Джагаева стал его заместитель Магомед Багаев.

Призывы к новой акции протеста значительной поддержки не получили

"Завтра все на площадь", - призвал dzhioev6830, собрав 18 "лайков". "Зачем Вам это? Ведь ясно сказано [в релизе Генпрокуратуры] - дождаться суда", - возразила janna_farnieva. "Лучше дождаться суда, а там видно будет, не надо заранее нагнетать", - призвал korey_cxinval_vladikavkaz. "Люди, вы лишь критикуете все то, что слышите, а не видите! <...> Вы уверены, что это они его избивали? Никто из вас не знает правды. Вы лишь поливаете грязью людей, которые, вполне возможно, что не виноваты", - указала g_a_1401.

Однако ibrim_808011 заявил, что "если это дело не решается законом и судом, то это решится самосудом". "Если закон и власть не в силах это решить по закону, то тогда все закончиться печально", - добавил он. "И это будет, увы, самый печальный исход дела. Но все к этому идет, как я смотрю", - посетовал browsbeautybrows.

К 11.05 мск 8 июня эта публикация, сделанная 7 июня, собрала 247 "лайков" и 151 комментарий. У паблика 64 тысячи подписчиков.

Параллельно с расследованием смерти Инала Джабиева расследуется дело о покушении на министра внутренних дел Южной Осетии. Обвинительное заключение, представленное следствием в феврале, не содержит доказательств причастности Джабиева к покушению, заявила Оксана Сотиева. Родные Джабиева настаивают на продолжении расследования, хотя дело против него может быть закрыто по причине смерти.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, размещаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".