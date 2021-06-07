Медицинский работник в защитном костюме. Фото: admkrai.krasnodar.ru

07 июня 2021, 17:32

Продлены ограничения по коронавирусу в Ингушетии

Глава Ингушетии подписал указ продлении ограничительных мер в регионе в связи с пандемией COVID-19 до середины июля.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля власти Ингушетии продлили ограничения по коронавирусу по 10 июня.

Введенные в Ингушетии из-за распространения коронавируса с 17 марта 2020 года ограничения продлеваются до 15 июля, следует из сегодняшнего указа Махмуд-Али Калиматова, опубликованного на сайте главы региона.

Указ запрещает проведение публичных и массовых, а также досуговых, развлекательных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных и других подобных мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением официальных мероприятий, проводимых с соблюдением всех противоэпидемических требований, передает  со ссылкой на представителя пресс-службы руководителя региона "Интерфакс".

Согласно документу, продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, поясняет ТАСС.

За сутки в Ингушетии подтверждены 10 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 возросло до 15 852. Общее число смертей от COVID-19 составляет 190, следует из данных, опубликованных сегодня на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Ингушетии назвали число COVID-пациентов в реанимации", "ДУМ России признало допустимость использования вакцины "Спутник V"", "Врачи усомнились в чудодейственности нового препарата против COVID-19".

источник: "Кавказский узел"

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