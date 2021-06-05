05 июня 2021, 21:46

Студентка умерла на экзамене в Ставропольском крае

Семнадцатилетняя девушка, страдавшая хроническим заболеванием сердца, скончалась во время экзамена в филиале Ставропольского государственного пединститута.

По данным губернатора Ставропольского края, смерть наступила в силу естественных причин, из-за состояния здоровья студентки. "Вся необходимая помощь ее семье будет оказана", - заверил сегодня Владимир Владимиров на личной странице в Instagram. Какая это помощь, он не уточнил.

Инцидент произошел в поселке Иноземцево, который входит в городской округ Железноводска, указано в публикации на странице мэра Железноводска Евгения Моисеева в Instagram.

Студентка наблюдалась в медучреждении из-за хронического заболевания сердца, уточнили в Минздраве Ставропольского края. 4 июня, во время сдачи экзамена, несовершеннолетней стало плохо, она упала и потеряла сознание. "Были вызваны медицинская сестра и бригада скорой медицинской помощи, первая прибыла через две минуты, бригада - в течение девяти минут. В течении 45 минут проводился комплекс мероприятий по сердечно-легочной реанимации, без эффекта", - говорится в сегодняшней публикации на сайте ведомство.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 2 июня в детском лагере "Орленок" в Волгограде потеряла сознание и скончалась 16-летняя школьница. Прибывшая на место скорая проводила реанимационные мероприятия 25 минут.

Примечание:

"Три человека стали жертвами аварии с поездом на Кубани", "Один человек ранен в результате стрельбы в центре Волгограда", "Новая группа волонтеров вышла на поиски туриста в горах Абхазии".

Автор: "Кавказский узел";

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