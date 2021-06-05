05 июня 2021, 18:05

Парк в Италии назван в честь жертв бесланской трагедии

Муниципальный парк в городе Роверето на севере Италии получил название "Дети Беслана".

Памятную табличку с новым названием парка открыли сегодня местные власти. На табличке написано: "В этом месте, где свободно проявляется радость самых маленьких, мы хотим сохранить живую память о тех, у кого была отобрана жизнь, чтобы новые поколения знали о происшедшем и всегда помнили о ценности мира".

Представители ряда городов Италии одними из первых отреагировали на трагедию в Беслане, в сентябре 2004 года они предложили оказать гуманитарную помощь и принять у себя семьи, пострадавшие во время трагических событий, рассказал генконсул России в Милане Дмитрий Штодин.

"Это дорогого стоит. В России помнят об этом, и, уверен, это останется в нашей коллективной памяти. Тот факт, что в Италии в память о погибших детях Беслана называют улицы и парки, говорит о многом", - цитирует генконсула РИА "Новости".

В марте 2015 года в городе Кампо Сан-Мартино в Италии в память о детях, погибших во время теракта в Беслане в 2004 году, была названа улица.

"Мы хорошо понимаем, что помнить о бесланской трагедии важно для всех. В частности, это помогает выжившим чувствовать себя менее одинокими, имея возможность поделиться с другими своей неизбывной болью. Так возникла мысль увековечить память о детях Беслана в моем родном Роверето. Городская администрация поддержала эту идею, и вот наконец теперь она воплощена в жизнь. Важно также, что имя "Дети Беслана" получил парк, в создании которого принимали участие многие ребята из Роверето, пожелания которых власти учли при обустройстве этого места", - сказал президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей", почетный гражданин Беслана Эннио Бордато.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)". Также на "Кавказском узле" опубликована хроника теракта и последовавших за ним событий.

Примечание:

"Жители Беслана откликнулись на трагедию в Казани", "Власти перечислили мемориалу в Беслане 3,5 миллиона после резонанса в соцсети", "Москвичи поделились воспоминаниями в годовщину теракта на улице Гурьянова".

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