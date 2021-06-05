Московские врачи осмотрели в Нальчике более 200 детей с пороками сердца

05 июня 2021, 15:50

В Кабардино-Балкарии сегодня завершилась трехдневная работа группы врачей из московского кардиохирургического центра имени Бакулева, которые вели прием детей с врожденными пороками сердца. Благодаря таким ежегодным осмотрам местным жителям не нужно ездить в Москву ради консультации, указал профессор Константин Шаталов.

Врачи кардиологического центра ежегодно приезжают в Кабардино-Балкарию на протяжении 18 лет, указал корреспонденту "Кавказского узла" заведующий отделением неотложной хирургии врожденных пороков сердца, профессор Константин Шаталов.

«Между нашим Институтом сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и Минздравом Кабардино-Балкарии подписан договор о сотрудничестве, в соответствии с которым ведем осмотр и лечение детей с врожденными пороками сердца. Это является бесплатной акцией. Никто за это денег не получает», - подчеркнул Шаталов.

Он уточнил, что пороки сердца у детей выявляются участковыми педиатрами. Пациентов наблюдают местные детские кардиологи, а на консультацию к специалистам Центра имени Бакулева направляют в случае необходимости.

«Мы получаем от Кабардино-Балкарии пациентов, которые нуждаются в операции, и потом смотрим этих пациентов. Смотрим также детей, которые уже прооперированы в нашем Центре. Мы их смотрим здесь, и им не надо ездить ежегодно в Москву. И если нас ничего не настораживает в состоянии пациентов, мы им даем рекомендации до следующего нашего приезда. В тех же случаях, когда требуется оперативное вмешательство, мы даем направление на оперативное лечение»,- отметил профессор.

По его словам, по уровню сердечных патологий Кабардино-Балкария не выделяется среди других регионов страны. «Выявляемость должна быть. Где-то больше выявляется, где-то меньше. И это плохо. Потому что невыявленные патологии остаются без лечения, и у таких детей возникают различного рода осложнения. Чтобы этих осложнений не было, мы должны лечить этих больных вовремя. Каждый больной с врожденным пороком сердца должен быть прооперирован в дошкольном возрасте», - указал Константин Шаталов.

Врач добавил, что бригада приезжает не только в Кабардино-Балкарию, но и в Ингушетию, Северную Осетию, а также Ростовскую область. В первые годы на прием приходили множество людей, сейчас этого нет, отметил профессор. «Местные доктора очень хорошо научились делать первичную диагностику. Поэтому нам не надо проводить длительные обследования, мы только делаем скрининг, и решаем – согласны мы с этим диагнозом или не согласны», - сообщил он.

По мнению Шаталова, местным врачам нет нужды специализироваться на лечении сердечных патологий. «Это нецелесообразно, потому что количество больных, которые нуждаются в подобной помощи, не так много. И открывать для этого очень дорогой высокотехнологичный кардиоцентр, и насыщать его оборудованием, специалистами – нецелесообразно, потому что больных не будет столько. Кардиохирург должен работать в операционной каждый день. Если он делает одну операцию в неделю - это уже не хирург. А то количество больных, которые есть в Кабардино-Балкарии, можно прооперировать за два-три месяца», - пояснил профессор.

Врачи направили часть детей на операцию в Москву

С 3 июня московские врачи осмотрели более 200 детей. Сегодня, в заключительный день работы, бригада из Центра имени Бакулева вела прием в Республиканской детской клинической больнице. В составе бригады были кардиолог Арина Василевская, врач УЗИ-диагност Елена Холманская. В холле ожидали очереди около 20 детей. Некоторым родителям было рекомендовано срочно собирать документы на детей и ехать с ними в Центр имени Бакулева на операцию.

Операцию рекомендовали, в частности, Фатиме Ивазовой. «Я расстроилась, но что делать - раз надо, то повезу. Тут двух мнений не может быть, если речь идет о жизни ребенка», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мать 13-летнего мальчика, Марина Курманова, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что у ее сына выявили сердечную патологию – синусовую аритмию. «Сказали, что ничего страшного нет, но направили меня на консультацию. Посмотрим, что они скажут, я в первый раз», - отметила местная жительница.

Жительница Кабардино-Балкарии Оксана Дохова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ее ребенок 11 лет стоит на учете с четырехмесячного возраста. Она ежегодно ходит на прием и к врачам из Кабардино-Балкариии, и к специалистам из Астраханского кардиоцентра, которые также приезжают в регион ежегодно. Делать операцию ребенку не предлагают. «Мы наблюдаемся и у местного кардиолога, это она нас сюда направила», - добавила Оксана Дохова.

Как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Минздраве Кабардино-Балкарии, и операции, и другое лечение в клинике осуществляются полностью за счет государства.

"Если ребенок имеет статус "инвалид", вместе с направлением от Минздрава на операцию он может получит талон номер 2, который дает ему право в Фонде соцстрахования получить направление для бесплатного проезда до клиники и обратно. Этой льготой могут воспользоваться те инвалиды, которые не отказались от социальных услуг в пользу денег. Если же пациент едет за свой счет, но с направлением от Минздрава, то по возвращении он может получить компенсацию за понесенные раскоды. Для этого надо предъявить билеты, чеки, квитанции", - уточнил представитель республиканского Минздрава.