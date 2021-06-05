Три силовика пострадали в результате нападения задержанного в СИЗО Морозовска

05 июня 2021, 12:21

Трое сотрудников полиции получили различные травмы в результате нападения на них в СИЗО жителя Ростовской области, который был задержан ранее по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщил региональный Следком.

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Морозовского района Ростовской области, который совершил нападение на сотрудников полиции в СИЗО Морозовска.

По версии следствия, в мае житель Морозовского района был задержан по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Во время пребывания в СИЗО он "применил насилие в отношении трех сотрудников полиции, нанеся множество ударов руками и ногами в различные части тела", сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на региональный Следком.

"33-летний житель Морозовского района <…> подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", – подтвердила на своем сайте пресс-служба Следственного управления Следкома по Ростовской области.

Часть 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Telegram-канал Юг. МБХ-медиа сегодня опубликовал ролик, на кадрах которого показан момент избиения полицейских. Задержанный выходит из камеры в СИЗО, после чего один из силовиков протягивает к нему руки, вероятно для того, чтобы надеть ему наручники. В этот момент полицейский получил удар в лицо, от которого упал на пол. После этого происходит стычка задержанного с двумя прочими силовиками. Одному из них удается отвлечь нападавшего, после чего второй закрывает камеру СИЗО, дверь которой все это время оставалась распахнутой.

После этого подозреваемый нанес несколько ударов силовику закрывшему дверь и отступил на несколько шагов назад. При этом он поднял с пола связку ключей, оброненную силовиками. На этом ролик заканчивается.

"Кавказский узел" также информировал, что житель Симферополя стал подозреваемым по уголовному делу о применении насилия к представителю власти после того, как избил полицейского в Ростовской области. По данным следствия, инцидент произошел 18 января возле здания Азовского отдела МВД. Мужчина подошел к сотруднику полиции, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, и избил его.