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05 июня 2021, 08:03

Азербайджан начал реконструкцию водохранилища в Суговушане

Начат первый этап по восстановлению Суговушанского водохранилища. После реконструкции оно обеспечит водой 96 гектаров пахотных земель, сообщил зампред ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Рафиг Асланов.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 октября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии села Мадагиз и еще семи сел, которые ранее контролировались армянскими военными. При этом Алиев решил переименовать село Мадагиз в Суговушан. 9 октября 2020 года стало известно, что вода из Суговушанского водохранилища стала поступать в Азербайджан.

Азербайджан приступил к реконструкции Суговушанского водохранилица. Сейчас идут ремонтные работы на плотине. После полного восстановления за счет водохранилища можно будет орошать 96 гектаров пахотных земель, сообщил зампред ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Рафиг Асланов.

"Ущерб, нанесенный только этой территории, измеряется миллионами. За прошедший период были проведены работы по разминированию. Сейчас пик оросительных работ, поэтому стараемся устранить нанесенный территории ущерб и в первую очередь провести орошение в Тертерском, Геранбойском и Евлахском районах. Сеть подготовлена для проведения ремонтных работ. Территория очищена от мин. До конца этого года постараемся завершить запланированные работы. Сейчас орошение на этих территориях больше всего осуществляется за счет субартезианских скважин", – привел вечером 4 июня Trend.az слова Асланова.

Реконструкцию водохранилища планируется провести в несколько этапов. На первом этапе будет восстановлен сам комплекс, а также магистральный канал протяженностью 5,2 километра. Второй этап охватит работы по реконструкции канала на левом берегу реки Тертер, протяженность которого составляет 22 километра. На третьем этапе – 70-километровый канал на правом берегу реки Тертер, информировал Асланов, слова которого привел вечером 4 мая "Вестник Кавказа".

Первый этап восстановительных работ планируется завершить к концу текущего года, второй этап –  в 2022-м. По третьем этапу пока что ведутся проектные работы, рассказал Асланов, при этом не уточнив сроки его завершения.

Напомним, что 13 января Азербайджан анонсировал запуск двух ГЭС в Суговушане. 26 мая азербайджанские энергетики отчитались о начале подачи электричества в село.

10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Результатом осенних боев стала утрата Степанакертом контроля над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Какие территории перешли под контроль Азербайджана, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Жители Степанакерта остались без стабильной сотовой связи", "Азербайджанские эксперты сочли решаемой проблему с оптоволоконным кабелем в Кельбаджаре", "Саперы отчитались о разминировании в Карабахе".

Автор: "Кавказский узел";

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