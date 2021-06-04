Уроженец Кабардино-Балкарии госпитализирован после двух попыток суицида в колонии

04 июня 2021, 18:12

Азамат Кубатиев дважды пытался покончить с собой из-за издевательств в мордовской колонии, он госпитализирован и опасается возвращения обратно в исправительное учреждение, заявила мать заключенного. Правозащитники направили заявления в ФСИН и прокуратуру.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2020 года мать заключенного мордовской колонии строгого режима Азамата Кубатиева через правозащитников потребовала немедленного перевода сына в гражданскую больницу. По ее словам, Кубатиев страдает хроническими заболеваниями, но лечение в тюремной больнице не дало результата. Кубатиев был осужден на 10 лет по статьям о разбое в крупном размере с проникновением в помещение и мошенничестве в особо крупном размере.

Мать заключенного сообщила комитету "Гражданское содействие"*, что ее сын госпитализирован в тюремную больницу после попытки суицида. Она считает, что Кубатиев сделал это, не выдержав издевательств, которым подвергался после того, как мать Кубатиева пожаловалась следствию на другого осужденного. Этот человек, по ее словам, вымогал у Кубатиева деньги на ремонт и благоустройство исправительного учреждения. Начальник колонии требовал от Кубатиева отозвать жалобу, пригрозив, что тот "пожалеет, что родился на свет", заявила жительница Кабардино-Балкарии.

В феврале Азамат Кубатиев получил новый тюремный срок - его признали виновным в присвоении денег другого заключенного, Бабаева. Бабаев действительно перечислял деньги на карту Кубатиева, и тут же заявил о том, что деньги были присвоены мошенническим путем. Свидетелем по делу проходил тот заключенный, который вымогал у Кубатиева деньги, указала мать осужденного. Кубатиеву дали год и восемь месяцев.

На время следствия и суда он находился вне колонии, а когда вернулся,издевательства и унижения продолжились, сообщила женщина. По ее словам, 12 апреля Кубатиева перевели на десять суток в штрафной изолятор, где также подвергли издевательствам, оскорбляли по религиозному и национальному признаку, обещали "сгноить" и "медленную смерть" в заключении. В тот же день Азамат Кубатиев совершил попытку суицида. Самоубийству помешали сотрудники колонии. Он очнулся от пинков. К врачу Кубатиева не доставили. Сотрудники колонии пообещали, что он умрет, "медленно истекая кровью", рассказала мать осужденного.

Утром 13 апреля избиения и оскорбления продолжились, и Кубатиев совершил вторую попытку самоубийства, после чего был экстренно доставлен в лечебно-профилактическое учреждение. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное, необходима экстренная операция. Азамат Кубатиев опасается за свою жизнь в случае возвращения в колонию, подчеркнула его мать.



Комитет "Гражданское содействие" направил заявления в федеральное и республиканское управления Федеральной службы исполнения наказаний, а также в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Ранее, 26 марта, родственники Кубатиева уже обращались в ФСИН с просьбой перевести Кубатиева в исправительное учреждение ближе к месту жительства, однако их заявление так и осталось без ответа, говорится в пресс-релизе правозащитной организации, поступившем сегодня в распоряжение "Кавказского узла".

* организация включена Минюстом России в реестр иностранных агентов.