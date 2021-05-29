Санал Убушиев (справа) на Съезде ойрат-калмыцкого народа. 29 мая 2021 года. Фото Бадмы Бюрчиева для "Кавказского узла"

29 мая 2021, 23:59

Второй активист задержан после съезда в Элисте

Полиция задержала активиста Санала Убушиева за организацию несанкционированного публичного мероприятия, сообщил депутат Народного хурала Калмыкии Арслан Кусьминов.

"Кавказский узел" сообщал, что сегодня, в день проведения Съезда ойрат-калмыцкого народа, главный редактор оппозиционной газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев был задержан и оставлен на ночь в изоляторе. Силовики считают его организатором несанкционированного публичного мероприятия.

О задержании Санала Убушиева корреспонденту «Кавказского узла» сообщил депутат Народного хурала Арслан Кусьминов. Он пояснил, что приезжал в управление МВД по Элисте, чтобы забрать личные вещи Убушиева.

«Санал мне позвонил, попросил приехать в горотдел, чтобы забрать его телефон. Сказал, что задержан. В отделе полиции я поинтересовался у сотрудников, с чего они взяли, что он организатор съезда. Мне ничего толком не ответили», - рассказал Кусьминов около 23.00 мск.

Убушиев и Бадмаев, скорее всего, и 30 мая проведут в изоляторе, предположил юрист Семен Атеев. «Полиция имеет право задерживать на срок до 48 часов, если административная статья, которая ему вменяется, предполагает административный арест. Так что не исключено, что на выходных дело в суд не передадут», - пояснил Атеев корреспонденту «Кавказского узла».

Силовики заранее вручили инициаторам съезда Валерию Бадмаеву и Саналу Убушиеву предостережения об ответственности за организацию и проведение несанкционированного публичного мероприятия. Руководитель администрации главы Калмыкии Чингис Бериков заявил, что лидеры оппозиции намеренно не согласовали с властями проведение съезда. Однако Бадмаев считает, что такое мероприятие не требует подачи уведомления. В полиции заявили, что согласование требуется даже для таких, частных, мероприятий, если в них участвуют более ста человек. На съезде, по данным МВД, присутствовали 146 человек.

Примечание:

"Арестованы два активиста ростовского штаба Навального", "Ростовский активист арестован за анонс акции в поддержку Навального", "Активист задержан в Пятигорске перед акцией в поддержку Навального".

Автор: Бадма Бюрчиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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