Второй активист задержан после съезда в Элисте

29 мая 2021, 23:59

Полиция задержала активиста Санала Убушиева за организацию несанкционированного публичного мероприятия, сообщил депутат Народного хурала Калмыкии Арслан Кусьминов.

"Кавказский узел" сообщал, что сегодня, в день проведения Съезда ойрат-калмыцкого народа, главный редактор оппозиционной газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев был задержан и оставлен на ночь в изоляторе. Силовики считают его организатором несанкционированного публичного мероприятия.

О задержании Санала Убушиева корреспонденту «Кавказского узла» сообщил депутат Народного хурала Арслан Кусьминов. Он пояснил, что приезжал в управление МВД по Элисте, чтобы забрать личные вещи Убушиева.

«Санал мне позвонил, попросил приехать в горотдел, чтобы забрать его телефон. Сказал, что задержан. В отделе полиции я поинтересовался у сотрудников, с чего они взяли, что он организатор съезда. Мне ничего толком не ответили», - рассказал Кусьминов около 23.00 мск.

Убушиев и Бадмаев, скорее всего, и 30 мая проведут в изоляторе, предположил юрист Семен Атеев. «Полиция имеет право задерживать на срок до 48 часов, если административная статья, которая ему вменяется, предполагает административный арест. Так что не исключено, что на выходных дело в суд не передадут», - пояснил Атеев корреспонденту «Кавказского узла».

Силовики заранее вручили инициаторам съезда Валерию Бадмаеву и Саналу Убушиеву предостережения об ответственности за организацию и проведение несанкционированного публичного мероприятия. Руководитель администрации главы Калмыкии Чингис Бериков заявил, что лидеры оппозиции намеренно не согласовали с властями проведение съезда. Однако Бадмаев считает, что такое мероприятие не требует подачи уведомления. В полиции заявили, что согласование требуется даже для таких, частных, мероприятий, если в них участвуют более ста человек. На съезде, по данным МВД, присутствовали 146 человек.