Сотни элистинцев посетили молебен в День рождения Будды вопреки ограничениям

27 мая 2021, 15:39

Около 400 верующих после двухлетнего перерыва посетили в Центральном хуруле Элисты молебен по случаю дня рождения Будды Шакьямуни, до 50 буддистов принесли обеты трезвости. Традиции священного месяца Урс Сар активно возрождаются, хотя часть из них в советское время была безвозвратно утрачена, указал филолог Геннадий Корнеев.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2020 году богослужения священный для буддистов месяц Урс Сар по причине связанных с пандемией коронавируса ограничений совершались онлайн. В удаленном формате приносились и традиционные обеты.

Урс Сар отмечается в четвертый месяц лунного календаря - в весенний период, когда домашний скот перегоняется на летние пастбища, приносит приплод, и на столе у калмыков, скотоводческого народа, было много молочных продуктов. Обряды Урс Сара направлены на испрашивание у богов и природы изобилия кормов и приумножения скота. В буддийской традиции кульминацией месяца считается 15 лунный день. Считается, что на этот день пришлось и рождение Будды Шакьямуни, и достижение им состояния просветления, и его уход в паринирвану, то есть физическая смерть и выход за пределы цепи перерождений.

Однодневные обеты дали около 50 человек

В этом году Урс Сар выпадает на период с 12 мая по 10 июня. День рождения Будды Шакьямуни пришелся на 26 мая. Глава Калмыкии своим указом объявил 26 мая днем национального праздника.

Мероприятия в Центральном хуруле (храме) в честь "трижды священного дня" в целом были традиционными для этой даты, но программу пришлось немного сократить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Так, организаторы отказались от концерта сводного оркестра домбристов, который проводится в дни Урс Сара с 2015 года.

Шаджин-лама (верховный лама) Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче назвал концерт домбристов "музыкальным подношением Трем Драгоценностям", то есть Будде, его учению и буддийской общине. Состав оркестра год от года увеличивался: в 2015 году домбристов было 330, а в 2019 году - уже 700.

Пресс-служба хурула за неделю до торжеств предупредила на своей странице в Facebook, что в молельный зал пустят не более ста человек. Однако в итоге 26 мая в хурул, по данным шалдин-ламы, пустили около 400 человек. Несмотря на то, что число участников молебна было значительно больше, чем планировалось, были соблюдены все меры безопасности: на входе обрабатывались руки дезинфицирующим средством, прихожанам предлагались медицинские маски, в зале работали рециркуляторы, часть посетителей молебна была размещена на верхнем этаже, указал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь "Золотой обители Будды Шакьямуни" Цецен Надбитов.

26 мая в 4.30 мск верующим предлагалось принять на сутки "восемь обетов Махаяны" (Махаяна – одно из двух основных направлений буддизма): отказ от убийства, отказ от воровства, отказ от лжи, отказ от прелюбодеяния, отказ от приема алкоголя, табака, наркотиков и других одурманивающих средств, отказ от приема пищи после полудня, отказ от восседания на высоких сидениях и отказ от использования косметики, духов и украшений, а также от танцев и песен.

По словам Цецена Надбитова, однодневные обеты в этом году дали около пятидесяти жителей Калмыкии.

В 2019 году, когда молебен посетили около 1500 человек, обеты приносили также около полусотни.

С 9.00 мск до 12.00 мск в хуруле прошел большой молебен, посвященный Дню рождения, просветления и ухода в паринирвану Будды Шакьямуни. С 12.00 мск до 13.00 мск в библиотеке хурула желающие приняли обеты. С 14.00 мск до 17.00 мск в кинозале хурула демонстрировался фильм Бернардо Бертолуччи "Маленький Будда" (1993). Завершились мероприятия вывешиванием изображения Будды (танки) на фасаде хурула и обрядом ее омовения и освящения, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на мероприятиях 26 мая.

Верховный лама раскритиковал верующих за нерадение

Перед началом молебна монахи Центрального хурула под ритуальную музыку внесли в молельный зал священные для буддистов реликвии: росток дерева Бодхи, под которым, как верят буддисты, достиг просветления основатель их религии, и шариры Будды Шакьямуни - прах в виде кристаллических образований, оставшихся после кремации. Старший администратор Центрального хурула Йонтен-гелюнг напомнил верующим, что эти реликвии несколько лет назад подарила хурулу монашеская община Шри-Ланки. Он добавил, что реликвии будут выставлены в хуруле до конца праздничных мероприятий. Шаджин-лама, обращаясь к верующим, сказал, что созерцание реликвий позволит представлять присутствие Будды.

"Сегодня мы отмечаем самый главный из всех буддийских праздников. <…> Этот праздник связан с тремя великими деяниями Будды: рождением, просветлением и уходом в паринирвану. Это день, когда мы должны стараться максимально копить заслуги – буйн. В этот день мы стараемся трансформировать наш ум в позитивную сторону. В этот день нужно читать молитвы, медитировать, совершать простирания и обход священных объектов, крутить молитвенные барабаны. В этот день нельзя совершать грехи", - пояснил верховный лама Калмыкии.

Он раскритиковал местных жителей за нерадение. "Я не видел, что в Урс Сар стало больше людей обходить хурул. Я не слышал, чтобы кто-то из предпринимателей решил в Урс Сар не продавать алкоголь или хотя бы сократить время его продажи. Сегодня здесь (в хуруле. – Прим. "Кавказского узла") примерно 400 человек. Может, чуть меньше", - указал верховный лама.

При этом он призвал быть более благочестивыми и тех, кто пришел. "Вы должны сами себя спросить, что вы сделали, кроме того, что пришли на молебен. Сколько человек сделали простирания (поклоны. - Прим. "Кавказского узла"), когда пришли в хурул?" - спросил верховный лама. В ответ подняли руки около десятка человек. "Это мало", - заключил шаджин-лама. Он порекомендовал собравшимся в хуруле повторять мантру Будды Шакьямуни и совершать простирания во время молебна, который буду читать монахи.

Через полчаса после начала молебна лама прервал службу и вновь пожурил прихожан. "Я видел только пять человек, которые делали простирания. Поэтому я поступлю нетрадиционно", - сказал Тэло Тулку Ринпоче и стал лично обращаться к сидевшим недалеко от него верующим с просьбой сделать минимум по три простирания. После этого большинство находившихся в молельном зале выстроились в очередь, чтобы совершить простирания на свободном участке.

Буддизм активно возрождается в Калмыкии в последние несколько лет

Каждый из однодневных обетов Махаяны направлен на то, чтобы "защитить мирянина от действий, которые могут препятствовать духовной практике или же способствовать накоплению негативной кармы", пояснил корреспонденту "Кавказского узла" старший администратор Центрального хурула Йонтен-гелюнг (гелюнг - жрец). "Отказ от еды после полудня позволяет нам более усердно заниматься духовной практикой, поскольку наш организм не тратит много энергии на переваривание пищи. То же самое с обетом не использовать косметику, парфюмерию, не танцевать и не петь песни. Этот обет принимается, чтобы не привязываться к своему телу, внешнему виду, а сосредоточиться на медитации, исследовании своего ума", - рассказал монах.

Запрет восседать на высоких сидениях, по его словам, "идет еще из древней Индии, когда правители и высокие учителя в прямом смысле сидели на роскошных возвышениях, тронах". "Сегодня этот обет можно воспринимать буквально только в том случае, если ваше место для сидения как-то демонстрирует ваш более высокий статус. В остальных случаях надо смотреть на смысл обета. Для чего это делается? Для того, чтобы усмирить свое эго, свою гордыню и не возвышаться над другими", - пояснил Йонтен-гелюнг.

Он уточнил, что все восемь обетов Махаяны равнозначны. "Эти однодневные обеты называются обетами бодхисаттвы (того, кто встал на путь просветления для блага всех живых существ. – Прим. "Кавказского узла"). Принимая их, мы порождаем в себе бодхичитту – устремленность помочь всем живым существам. А чтобы помочь всем живым существам, нужно достичь просветления. Есть еще личные обеты. Например, монашеские. Они пожизненные и делятся на пять уровней – главные, второстепенные и так далее. Главных обетов четыре: не убивать, не воровать, не лгать, не прелюбодействовать", - добавил Йонтен-гелюнг.

По его словам, в последние годы в Калмыкии произошел "большой скачок" в возрождении традиции принимать обеты. "Я работаю в хуруле не так давно, но уже могу сравнить. Ситуация пять лет назад и сейчас отличаются разительно. Многие жители Калмыкии стали держать пост, отказываются от мяса и алкоголя в Урс Сар. И с каждым годом таких людей становится больше. В хуруле не принято вести статистику, но разница заметна. Если брать обет трезвости, то в прошлые несколько лет обет давали где-то по 150 человек (в течение месяца Урс Сар. – Прим. "Кавказского узла"). И это только в хуруле. А ведь многие принимают обеты дома – мы постоянно объясняем, что для этого достаточно дать слово перед изображением Будды на домашнем алтаре. Кроме того, люди дают обеты в течение всего года. И что радует – чаще всего это молодые парни", - сказал монах.

Йонтен-лама считает, что в полном объеме традиции Урс Сара в Калмыкии пока не удалось возродить. "В этом году мы собирались организовать под патронажем хурула традиционные мужские игры, которые раньше проводились на Урс Сар: турниры по борьбе, скачкам, стрельбе из лука. И у нас было запланировано выступление сводного оркестра – музыкальное подношение. Хотели пригласить тысячу домбристов. Но из-за пандемии эти планы пришлось отложить", - посетовал священнослужитель.

Он подчеркнул, что традиции Урс сара сегодня реставрируются "благодаря калмыцким бабушкам, которые в советские времена эти традиции сохранили и передали молодому поколению, когда стал возрождаться буддизм".

Часть калмыцких традиций Урс Сара утрачена в советское время

О традициях Урс Сара нам в основном известно по описаниям дореволюционных ученых, указал корреспонденту "Кавказского узла" филолог, переводчик буддийских текстов на калмыцкий язык Геннадий Корнеев.

"Сегодня можно говорить о том, что мы практически восстановили религиозную часть праздника. Практически – потому что о полном восстановлении можно будет рассуждать, когда все калмыки или хотя бы подавляющая часть начнут держать пост и посвящать священный месяц молитвам. Что касается мирской части, то она пока не восстановлена. Об этих традициях мы можем судить со слов востоковедов и ученых-естествоиспытателей, посещавших калмыцкую степь. Они достаточно подробно описывают, как проходил этот праздник. Этих подробностей не знали даже глубокие старики, пережившие советскую власть", - указал Корнеев.

Некоторые традиции уже утеряны, потому что по одним лишь описаниям ученых прошлого невозможно восстановить смысл ритуалов и обрядов, пояснил он.

"Была, например, такая традиция. Посреди юрты ставили молодое деревце – часто юрту просто надевали на молодой побег, – оборачивали его кошмой, после чего нойон (правитель рода, позднее – представитель аристократической знати. – Прим. "Кавказского узла"), гелюнг или старейшины окропляли это дерево молоком. В описаниях ученых сказано, что при этом произносились священные молитвы. Но то, что для русского – священная молитва, для калмыка может быть благопожеланием, восхвалением и так далее. Мы уже не узнаем, что именно произносили наши предки, какой смысл был у обряда", - посетовал филолог.

По его словам, в советский период Урс Сар пострадал больше других национальных праздников, поскольку был связан с масштабными празднованиями и религиозным постом.

"При этом Урс Сар, наверное, самый интересный наш национальный праздник в плане различных напластований. В религиозном плане он связан с рождением, просветлением, уходом в паринирвану Будды Шакьямуни, в связи с чем понятие «урс» следует трактовать как результат благих и неблагих деяний, который увеличивается в сто тысяч раз. С точки зрения сельскохозяйственного цикла это время его завершения. Мы можем трактовать этот период как месяц появления «ур»: плодов скота, результата сельскохозяйственной деятельности. К этому событию раньше были приурочены состязания в трех мужских игрищах. Были и другие пласты, и все они подчинялись единой логике праздника, воспринимались, как целостное полотно", - рассказал Корнеев.

Ранее Геннадий Корнеев отмечал, что разделяет версию академика Бориса Владимирцева, согласно которой этимология названия калмыцкого праздника восходит к персидскому Наврузу. "Можно трактовать калмыцкое слово "урс" как "потомство", "приплод" и отсюда выводить этимологию названия праздника Урс Сар, но мне все же версия академика Владимирцева кажется верной. "Навруз" в переводе – "новый день". Видимо, со временем у калмыков день весеннего равноденствия сдвинулся с 21 марта на летние месяцы. Есть зафиксированный рассказ, что донские калмыки, которые жили в своего рода резервации и сохранили многое из того, что другие калмыки утратили, в начале Урс Сара выходили в степь, срезали там квадрат верхнего слоя с травой и клали его у себя во дворе – там, где стояла корова. В этом обряде я усматриваю явную отсылку к той пророщенной пшенице, которая символизирует начало праздника Навруз", - говорил филолог в интервью "Кавказскому узлу".

Переводчик буддийских текстов заверил, что до Октябрьской революции калмыки в дни поста никому не давали свои ножи, "чтобы этим ножом никто не зарезал скот и на хозяина не лег грех".

"Это фиксируется вплоть до начала ХХ века – 1910-1917 годы. Причем это было стопроцентно: никто не резал скот и не ел мясо. То есть определенные дни, связанные с отказом от забоя скота, отнятия жизни у живых существ, настолько пропитали калмыцкую культуру, что даже нож дать другому человеку в такие дни считалось чуть ли не грехом. Если мы добьемся такого осознания последствий своих поступков, тогда можно будет говорить о полном возрождении традиций Урс Сара", - подытожил Корнеев.

Пост остается спорной практикой для буддистов в Калмыкии

Из десяти опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" жителей Элисты только трое сообщили, что так или иначе соблюдают пост в месяц Урс Сар. Пенсионерка Светлана сообщила, что постится уже третий год подряд. "Раньше не представляла, как можно есть пищу без мяса. В Калмыкии это было не принято. Потом вместе с другими верующими стала соблюдать мацк одр (три ежемесячных постных дня. – Прим. "Кавказского узла") и постепенно пришла к соблюдению поста в Урс Сар. Как оказалось, в отказе от мяса нет ничего сложного. В духовной практике мне пока похвастать нечем. Начитываю мантры, хожу в хурул", - рассказала Светлана.

Безработный Михаил рассказал, что строго соблюдает все предписания лишь непосредственно в день рождения Будды. "Сегодня (26 мая. – Прим. "Кавказского узла") у меня пост. До этого не получалось держать. Я официально не работаю, но все равно приходится крутиться по разным шабашкам. А там приходится есть то же, что и все. Сегодня выходной в республике – я могу не есть мясо. В будни мне сложнее. Года два назад я держал пост первые 15 дней. В хуруле сказали: «Если не можете не есть мясо весь месяц, воздержитесь хотя бы до дня рождения Будды». Я так и сделал. Когда-нибудь, наверное, дорасту до поста на весь месяц. Но сначала надо с работой определиться", - отметил 42-летний мужчина.

Предпринимательница Нюдля, по ее словам, второй раз отказывается от мяса на месяц. "У меня не часто получается посещать хурул. Но я стараюсь практиковать. Пост в Урс сар – одна из самых доступных для меня практик. Не требует отдельного времени. Алкоголь я не употребляю, никогда не курила. Отказ от мяса – не такая уж проблема. Так что пост дается легко. Более того, я подумываю о вегетарианстве. Потому что даже если ты нечасто посещаешь хурул, все равно какие-то установки западают в твое сознание. Ведь мотивация не есть мясо – это хотя бы временно прекратить быть причиной убийства животных. Когда об этом думаешь в таком ракурсе, мясо перестает быть чем-то вожделенным. Иногда хочется совсем перестать его есть", - сказала Нюдля.

При этом строитель Хонгор, хотя и считает себя буддистом, указал на чуждость вегетарианства калмыцкому народу. "Я буддист, и мои предки были буддистами. Не помню, чтобы кто-то из них постился или хотя бы говорил об этом. Вегетарианство проповедуют тибетцы. Это не наша традиция. Мы всю жизнь воевали. Какие из вегетарианцев воины?" - заявил он.

Еще пятеро жителей Элисты назвали себя атеистами. Так, студент Мингиян сказал, что ему "не понятно, какую пользу может принести организму отказ от белковой пищи". "Если пост нужен для тела, то, на мой взгляд, рациональнее выработать и соблюдать какую-то подходящую диету. Сбалансировать свое питание. Если говорить о развитии умственных способностей, то мне кажется, здесь нет альтернативы постоянному обучению, получению новых знаний. Буддизм, конечно, развивает философское, абстрактное мышление. Но мне ближе научный подход – когда любую гипотезу можно подтвердить или опровергнуть на физическом уровне", - сказал он.

Данный опрос не претендует на релевантность и отражает лишь частные месяцы опрошенных.