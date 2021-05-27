Спасатели возобновили поиски упавшего в реку жителя Кабардино-Балкарии

27 мая 2021, 13:23

В поисках жителя Кабардино-Балкарии, который упал в реку Баксан, сегодня принимает участие 21 человек, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 56-летний житель Кабардино-Балкарии 25 мая упал в реку Баксан при переправе на лошади, в тот же день спасатели приступили к поискам. 26 мая они обследовали 15 километров реки Баксан, но не обнаружили пропавшего. С наступлением темноты поиски пришлось приостановить.

Сегодня в 07.00 мск спасатели вновь вышли на поиски жителя Кабардино-Балкарии, который упал в реку Баксан. Поиски проводятся вдоль прибрежной линии и по течению реки, сообщило Управление МЧС России по Кабардино-Балкарии.

В поисковой операции принимают участие 12 спасателей Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы и девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, следует из сообщения на сайте ведомства.

На 13.23 мск новых сообщений о результатах поисков не поступало.