Волгоградский областной суд. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

26 мая 2021, 19:05

Скулшутинг в Казани сказался на деле о подготовке теракта волгоградским школьником

Волгоградский областной суд оставил сегодня в силе решение о переводе в психиатрическую больницу школьника, обвиняемого в подготовке теракта. События с расстрелом в казанской школе усугубили положение волгоградского подростка, констатировала защита.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля волгоградский подросток, обвиняемый в подготовке теракта, был переведен из СИЗО в областную психиатрическую больницу №1 на хуторе Ложки. Постановление суда о переводе его в психбольницу не вступило в законную силу, указали мать подростка и адвокат. Калачевский райсуд 30 апреля продлил срок содержания в психиатрической больнице школьника, основываясь на выводах экспертизы о его невменяемости.

В июне 2020 года 14-летний волгоградский школьник был арестован за изготовление самодельных бомб. Следствие решило, что он готовил убийство сотрудника школы и одного из учеников. Убедительных доказательств версии следствия нет, а выводы психиатра о невменяемости школьника вызывают сомнения, заявил адвокат. Суд отправил школьника в психбольницу до вынесения приговора, защита обжаловала это решение. Подростка не отпустили из СИЗО, несмотря на то, что срок его ареста истек, а решение о переводе в психбольницу не вступило в силу, указал адвокат.

Подросток останется в психбольнице

Рассмотрение апелляционной жалобы началось в Волгоградском областном суде 19 мая, однако было перенесено на 26 мая, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат подростка Андрей Гордеев. По его словам, защита требовала отменить решение суда первой инстанции о переводе школьника в психбольницу после 10 месяцев содержания в СИЗО, однако суд сегодня оставил это решение в силе.

«19 мая суд согласился с доводами апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции вынес решение на основании неполного комплекта документов и объявил перерыв, - рассказал адвокат. – Прокуратура заявила ходатайство о том, что необходимо истребовать и дополнить материалы, по которым суд уже вынес решение. Фактически суд апелляционной инстанции исправляет ошибки, допущенные судом первой инстанции, а не проверяет законность принятого решения. Мы говорили о том, что как суд вынес решение на основании экспертизы, если экспертиза в полном объеме суду представлена не была? Сегодня  гособвинитель спешно представил недостающие документы, подтвердив, что, действительно, тех документов, на которые мы указали в жалобе, не было».

По словам Гордеева, апелляционная жалоба была краткой. «Я просто написал, что решение незаконно, необоснованно и не учтены наши доводы», - сказал он.

Адвокат отметил, что следователи ссылаются на обвинение его подзащитного в совершении особо тяжкого преступления – подготовке теракта. «А ведь нам это обвинение не предъявляли, - сказал он. – Обвинение в приготовлении к убийству двух и более лиц утратило свою силу. При этом возбуждено новое уголовное дело по другой статье. Остается лишь изготовление и хранение петарды, и больше ничего. По этому составу преступления нас держат под стражей и переводят в медицинское учреждение. Поэтому судья запросил сведения об окончательном обвинении. Если происходит переквалификация, человеку предъявляют новое обвинение, а моему подзащитному ничего нового не предъявили, потому что сослались на заключение экспертизы о том, что он не отдает отчета своим действиям, не может участвовать в процессуальных следственных действиях. Но они должны были постановление о привлечении в качестве обвиняемого предъявить хотя бы мне».

Ранее адвокат пояснил, что изначально дело было возбуждено по факту изготовления взрывного устройства, однако в тот же день была добавлена статья о приготовлении к совершению убийства двух и более лиц общественно опасным способом. "В постановлении прописали, что взрывным устройством [подросток] собирался убить двух и более лиц. При экспертизе взрывчатки выяснилось, что это фактически самодельная петарда – и по мощности, и по характеристикам, и тех целей, о которых говорили в постановлении, – покушение на убийство двух и более лиц, – достигнуть этим предметом невозможно. Впоследствии добавилось обвинение по факту хранения той же самой петарды. Преступление, связанное с покушением и приготовлением к убийству, исключили, его заменили вновь возбужденным уголовным делом по факту приготовления к совершению акта терроризма. То есть поняли, что убить двух человек нельзя, но если взорвать петарду в школе, то это будет, по их мнению, даже не хулиганством, а актом терроризма", - рассказал ранее Гордеев. При этом, по его словам, взрывать эту петарду его подзащитный, тем более в школе, не собирался. "Везде в показаниях, переписках, которые есть в распоряжении следствия, мой подзащитный говорил, что петарду взрывали в овраге, это делалось ради интереса и любопытства, и он никому никакого вреда причинять не собирался", – напомнил Гордеев.

Как пояснил адвокат, «прокуратура не представила сегодня окончательное обвинение, сославшись на то, что школьник не может участвовать в следственных действиях и, соответственно, ему обвинение предъявлено быть не может». «Поэтому прокуратура представила сегодня лишь постановление о возбуждении дела. Но постановление о возбуждении дела и постановление о привлечении в качестве обвиняемого – это совершенно разные документы», - сказал он.

Заседание суда сегодня прошло без участия подростка. «Моего подзащитного в суде не было, - пояснил Андрей Гордеев. - Мы возражали против рассмотрения дела в его отсутствие. Нам сказали, что в соответствии с психиатрической экспертизой он не может участвовать в процессуальных действиях. Однако почему-то он участвовал в заседании суда первой инстанции, продление содержания в больнице также проходило с его участием. Суд сегодня решил направить ему копию решения суда. Зачем? Чтобы он его обжаловал? Но ведь суд согласился с тем, что он невменяем».

По словам Гордеева, суд огласил сегодня резолютивную часть решения. 

«Никаких иллюзий по поводу сегодняшнего решения суда у нас не было», - отметил он.

По словам Гордеева, в деле волгоградского школьника много процессуальных нарушений. «На это мы будем ссылаться», - сказал адвокат. По его словам, прокурором пока не принято решение о направлении дела в суд. «Я думаю [если это будет сделано], дело будет возвращено следователю для устранения недостатков», - добавил адвокат.

По словам Гордеева, доказать вменяемость подростка очень сложно. «Сколько бы экспертных учреждений мы бы сегодня ни обзвонили, с учетом того, что экспертиза была проведена в институте имени Сербского, трудно найти экспертное учреждение, которое возьмется даже написать рецензию на ту экспертизу, которая имеется в материалах дела, - отметил он. – Все наши доводы и позиция будут изложены в суде».

У защиты и родителей нет претензий к содержанию подростка в больнице

Адвокат отметил, что к школьнику в лечебном учреждении «человеческое отношение». «Мы благодарим персонал за участие», - сказал он.

Мать школьника рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что лечения ее сын сейчас не получает, поскольку в этом нет необходимости.

«В больнице он просто содержится, - сказала она. - С главврачом мы виделись и разговаривали. С врачом сына я постоянно на связи, разговариваем по телефону и при личных встречах. С сыном разговариваем по телефону, виделись на суде. А также к нему приезжал его адвокат, виделся с ним и общался».

Защита считает, что события в Казани усугубляют положение подростка

История расстрела в казанской школе может негативно отразиться на деле волгоградского подростка, не исключает защита подростка. «Наличие таких уголовных дел, как у моего подзащитного и других, в настоящее время хоть отчасти оправдывает бездействие сотрудников государственной власти, я уже не говорю о правоохранительных органах. Потому что это проблема самой власти и государства. Сотрудники правоохранительных органов каким–то образом пытаются оправдаться по таким фактам, как в Казани, именно наличием таких уголовных дел. Я думаю, будут возникать и другие дела подобного рода – работа должна вестись и показываться, и быть на слуху для людей, при этом не важен результат. Дела эти не очень хорошие в плане перспективы», - заявил Андрей Гордеев.

11 мая в Казани в результате стрельбы в школе погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был ранен. Силовики заявили, что стрелял 19-летний студент колледжа, 12 мая суд арестовал его на два месяца. Молодой человек полностью признал свою вину.

Он отметил, что «обвинители в заседаниях пока не участвуют, на данную историю не ссылаются». «У нас пока вопросы по поводу перевода и продления нахождения в медучреждении», - указал адвокат.

«Никто не говорит о ситуации в Казани, но сложившаяся там ситуация безмолвно присутствует в зале заседаний. Все понимают – если бы этого не случилось, был бы какой-то шанс. В настоящее время все понимают, что шанса нет никакого. Когда не с кем бороться, борются с теми, кто есть. Мы сопереживаем пострадавшим [в Казани], но нас эта история касается именно негативом. Мы будем бороться, но реально оцениваем ситуацию», - сказал Андрей Гордеев.

Следствие считает волгоградского подростка последователем движения «Колумбайн»

В постановлении о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 31 марта (копия документа есть в распоряжении «Кавказского узла») говорится об обнаружении в действиях подростка признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к теракту). Там отмечается, что в 2018-2020 годах под воздействием идеологии «Колумбайн-сообществ», посвященных событиям, связанным с расстрелом учеников школы «Колумбайн» в штате Колорадо в США в 1999 году, у подростка «сформировалось убеждение о допустимости использования насильственных методов террористического характера в целях дестабилизации деятельности органов власти».

Движение "Колумбайн" названо по имени американской школы, где 20 апреля 1999 года ее ученики убили 13 человек (12 одноклассников и одного учителя) и ранили ещё 23 человека, после чего убили себя.

В документе указано, что семиклассник был последователем движения «Колумбайн» и решил совершить теракт, «а именно мгновенное разрушение, то есть взрыв» на территории одной из волгоградских школ в сентябре 2020 года «и иные действия, устрашающие население и создающие опасность гибели человека, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, с помощью самодельного взрывного устройства».

Следствие считает, что подросток нашел в Интернете инструкцию по изготовлению самодельных взрывных устройств, в том числе трубчатых бомб, изучил их и другие подобные инструкции «путем личного прочтения», а затем изготовил дома «самодельное взрывное устройство осколочного действия по типу ручной гранаты». Тротиловый эквивалент взрывчатого вещества, используемый в этом взрывном устройстве, составил 0,35 грамм, масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте - 30,74 грамм, говорится в постановлении. Внутри этого устройства были, по данным следователей, «готовые поражающие элементы» из гвоздей, скрепок, шурупов.

Напомним, ранее подросток пояснил, что собирался взрывать изъятые у него бутылки с зажигательной смесью и бомбы на пустырях ради развлечения. Его родители настаивают, что самодельные взрывные устройства, собранные их сыном, "даже кошку убить не могут", а экспертиза бутылок с бензином и техническим маслом показала, что это не "коктейли Молотова". Обвинения в подготовке убийства они назвали безосновательными – подросток находился на домашнем обучении, в школу не ходил и не имел конфликтов со сверстниками и учителями.

Примечание:

"Защита волгоградского школьника сочла надуманным обвинение в подготовке взрыва", "Суд отправил волгоградского школьника в психбольницу до приговора по делу о подготовке взрыва", "Новая газета": школьнику из Волгограда грозит психбольница по делу о подготовке взрыва".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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