Минздрав Армении анонсировал отмену масочного режима на улицах

26 мая 2021, 12:43

С 1 июня в Армении отменяется обязательное ношение масок вне помещений, а для тех, кто прошел вакцинацию, с 1 июля будет разрешено находиться без масок и в помещении, сообщил сегодня Минздрав Армении.

Как писал "Кавказский узел", с 4 июня 2020 года из-за распространения коронавируса власти Армении запретили жителям выходить из дома без медицинских масок. 24 марта эпидемиологи констатировали начало третьей волны эпидемии коронавируса в Армении в связи с ослаблением карантина и несоблюдением противоэпидемических мер.

Минздрав Армении сообщил сегодня о смягчении противоэпидемических мер в связи с пандемией коронавируса. "С 1 июня ношение маски на открытой местности больше не является обязательным. Для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса, с 1 июля снимается требование по ношению маски в закрытых помещениях", - процитировало сообщение министерства АМИ "Новости Армения".

Вакцинированными считаются жители Армении, которые получили две дозы вакцины, прошли регистрацию в системе электронного здравоохранения Armed и имеют QR-код. По данным на 23 мая, прививки сделали 26,5 тысяч человек, сообщил сегодня "Sputnik Армения".

По данным на 26 мая, в Армении зафиксировано 130 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии - 222 269. За сутки скончались 13 пациентов, всего - 4411, проинформировал сегодня Минздрав Армении на своем сайте.

Напомним, Армения бесплатно получила от России вакцину "Спутник V" для двухэтапной вакцинации тысячи человек, 28 марта поступили 24 тысячи доз шведско-британской вакцины AstraZeneca, затем были поставлены 15 тысяч доз "Спутник V". C 13 апреля вакцинация началась в Ереване, а с 14 - по всей Армении. 2 мая поступили 100 тысяч доз китайской вакцины "КоронаВак".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".