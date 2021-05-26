Жители Ставрополья пожаловались на отсутствие помощи после сильного града

26 мая 2021, 08:38

Власти Ставропольского края затянули с оказанием помощи жителям, чье жилье пострадало от града. Губернатор рапортовал о завершении подсчета общей суммы ущерба, а дома многих пострадавших не посетила комиссия для оценки повреждений, пожаловались жители Ставрополья в Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 мая сильный град повредил дома и посевы в Георгиевском городском округе Ставропольского края. Жители станицы Незлобной, которая пострадала больше всего, попросили направить к ним комиссию по оценке ущерба и помочь с восстановлением жилищ.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", станица Незлобная находится в Ставропольском крае в 50 километрах от села Каменномостское в Кабардино-Балкарии.

Власти Ставропольского края практически завершили подсчет ущерба, нанесенного градом 22 мая, сообщил 25 мая губернатор региона Владимир Владимиров. Соответствующая запись была опубликована на странице чиновника в Instagram, на которую подписано около 452 тысячи пользователей. К 08.15 мск 26 мая эта публикация набрала 3465 отметок "нравится" и 240 комментариев. Часть их авторов раскритиковала власти за затягивание с предоставлением помощи. "Скажите, пожалуйста, когда вы нам [предоставите помощь]? Дождь пошёл опять. Вся крыша - в решето. Вчера, когда была комиссия, внутри дома ничего не было, но вечером пошёл дождь, и к утру обвалился потолок. Скажите, сколько вы будете там все решать? Пока решите, у меня и весь дом завалится", – возмутился пользователь shestakovich.e.

Другая часть комментаторов заявила, что их дома комиссия по оценке ущерба не посещала. "Как завершается [подсчет ущерба]? К нам даже ещё не пришли, а у меня каждый день потолок валится от дождей", – возмутилась agabek_irina.

"Здравствуйте, я житель станицы Незлобной, вчера и сегодня комиссия по данному происшествию проезжает мимо наших домов! Мы просим помощи. Улица Степная, 12-14", – написал пользователь 1.chaka.v_.

"Как так завершается? По улице Выгонная никакой комиссии ещё не было", – заявил пользователь ishchenko7526.

"Ко мне тоже еще не приходили, и номер горячей линии отключен", – возмутился пользователь vyazalyashka.

"Как это так проверка завершается? На улице Степной, 12 комиссии не было, хоть и зафиксировали в МЧС", – отметила serova_anna_.

Еще одна часть пользователей отметила рост цен на стройматериалы после градобоя. "Цены на кровлю и стёкла уже повысились. Совпадение?" – задался вопросом пользователь archi_pof.

"Наверное, они и на шифер цену поднимут", – предположил nikolas19881.

Другие комментаторы пожаловались на некачественный ремонт. "Моим знакомым просто запенили дырки в шифере. Это что, оказание помощи? А деньги спишут как за замену шифера?" – задалась вопросом chernyshova1807.

"А у нас дом признан аварийным. Вчера пришла комиссия, и на этом все! После ночного дождя в квартирах повторился потоп и обвал потолков", – пожаловался пользователь angel991988.

"В Кисловодске улицы проваливаются после дождя вместе с машинами. В частности, улица Хасановская. А на улице Фоменко – ямы стали ещё глубже. Ничего другого, как просто засыпать ямы каким-то гравием, не придумали в администрации. А дожди идут, и смысл в этом?" – спросил пользователь tasha____lieber.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в станице Незлобной ожидается слабый дождь при температуре воздуха +20 градусов, скорость ветра составит 4 метра в секунду. В ночь на 26 мая также ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до +14 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.