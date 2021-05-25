Следователи заинтересовались смертью школьницы перед экзаменом в Северной Осетии

25 мая 2021, 07:25

В Моздокском районе Северной Осетии перед сдачей основного государственного экзамена скончалась 15-летняя ученица. Следователи Следкома и районная прокуратура начали проверку причин смерти школьницы.

Скончавшаяся 24 мая девочка училась в девятом классе.

"В школе Моздокского района, где расположен пункт проведения экзамена, до начала основного государственного экзамена стало плохо участнице ОГЭ. Врачи, дежурившие в школе, оказали первую помощь. Школьницу в сопровождении врача доставили в медицинское учреждение ", - процитировал 24 мая представителя республиканского Минобрнауки ТАСС.

После смерти школьницы врачи провели вскрытие тела: сердечный приступ у девочки не подтвердился, сообщил глава администрации местного самоуправления Моздокского района Олег Яровой. "Результаты экспертизы пока не готовы. Провели вскрытие, отправили на анализы", - процитировало 24 мая Олега Ярового издание "Основа".

Также он опроверг информацию о том, что девочка пришла в школу в хиджабе и вызвала недовольство учителей. "Это фейк. На голове была просто косынка. Лицо не было закрыто абсолютно", - сказал глава администрации.

Когда ученице стало плохо, ее тут же вывели из класса. Все реанимационные мероприятия проводили вне помещения, где проходил экзамен, поэтому остальные школьники не сразу узнали, что произошло с одноклассницей, рассказал он.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Северной Осетии-Алании 24 мая организовали доследственную проверку обстоятельств гибели школьницы, сообщило в тот же день на своем сайте республиканское управление Следкома.

Также прокуратурой Моздокского района Северной Осетии организована проверка для выяснения обстоятельств произошедшего и его причин, сообщила 24 мая на своем сайте республиканская прокуратура.

Следователи изъяли все записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить, что произошло со школьницей на экзамене, сообщил 24 мая со ссылкой на главу Моздокского района Геннадия Гугиева телеканал "360".

Вечером 24 мая в Моздокском районе простились с 15-летней школьницей, сообщила в тот же день на своем сайте ГТРК "Алания". Девятиклассницу похоронили по мусульманским традициям.