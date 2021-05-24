Племянник бывшего премьера Нахичевани арестован по делу о коррупции на таможне

24 мая 2021, 16:17

Финансовый инспектор Азер Бахшиев, дядя которого почти 20 лет руководил правительством Нахичеванской автономной республики, стал шестым арестованным по делу о коррупции в Главном таможенном управлении Баку.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте по подозрению в хищениях были арестованы Ахмед Ахмедов, в 2007-2017 годах возглавлявший МВД Нахичеванской автономной республики, и бывший министр образования НАР Мамед Гарибов. Эти аресты - часть кампании по преследованию нелояльных чиновников, поскольку конфигурация власти в стране меняется с кланово-олигархической на вертикаль личной власти Ильхама Алиева, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Бинагадинский районный суд согласился с ходатайством следствия и постановил заключить под стражу финансового инспектора Главного таможенного управления Баку Азера Бахшиева, сообщило сегодня АПА.

Азер Бахшиев – племянник бывшего премьер-министра Нахичеванской республики Аловсата Бахшиева, который занимал эту должность почти 20 лет - с февраля 2000 года по 14 мая 2020 года, передал сегодня "Sputnik Азербайджан".



Ранее, 17 мая, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана задержали сотрудников Главного таможенного управления Баку Эльмара Мирзоева, Эмина Халилова, Мирагу Агаева, Джейхуна Шабанова и Айдына Эйлазова. Бинагадинский районный суд постановил арестовать их всех, сообщило сегодня азербайджанское издание 1news.