Пожар в девятиэтажном доме на Кабардинской улице в Нальчике. Скриншот сообщения https://www.instagram.com/p/CPPy1wChovv/

24 мая 2021, 12:10

Пожарные эвакуировали 50 жильцов нальчикской многоэтажки

Пожар в девятиэтажном доме на Кабардинской улице в Нальчике начался сегодня утром. Огонь был потушен за час, спасены 12 человек, отчитались спасатели.

В 08.41 мск в экстренные службы поступил сигнал о пожаре в многоэтажном доме по улице Кабардинская, 208 в Нальчике.

Огнём была охвачена квартира на седьмом этаже площадью 65 квадратных метров. По состоянию на 09.20 мск пожар был локализован, и в 09.52 полностью ликвидирован, сообщило сегодня РИА "Кабардино-Балкария" со ссылкой на спасателей.

В результате пожара пострадавших нет, были эвакуированы 50 человек и спасено 12 человек, в тушении пожара принимали участие 24 спасателя и шесть единиц техники, проинформировало Управление МЧС по Кабардино-Балкарии. "Удалось не допустить распространение пожара на соседние квартиры. Причины возгорания устанавливаются", - говорится сообщении в Instagram ведомства. 

На видео, опубликованном в Instagram МЧС видно, что из трех окон квартиры на седьмом этаже идет густой дым. На месте пожара помимо спасателей также находились сотрудники полиции и не менее трех машин скорой помощи. Квартира полностью выгорела, следует из представленных в публикации фотографий. 

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля пожилая женщина и ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в столице Кабардино-Балкарии. 40 жильцов были эвакуированы.

Примечание:

"Чиновники пообещали жильцам общежитий в Нальчике начать расселение с 2022 года", "Пожар в магазине Нальчика затронул жилые дома", "Семья погорельцев из Баксана пожаловалась на отсутствие помощи от властей".

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