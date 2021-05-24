Военные летчики отработали высадку десанта на Кубани

24 мая 2021, 10:07

Экипажи боевых вертолетов на учениях в Краснодарском крае отработали навыки огневой поддержки штурмовых отрядов спецназа и высадке десанта.

В учениях приняли участие экипажи около 10 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М полка армейской авиации, расположенного в Краснодарском крае, сообщила сегодня пресс-служба Южного военного округа.

Летчики тренировались обеспечивать огневую поддержку штурмовых отрядов военного спецназа, сопровождать колонны техники, высадку десанта и доставку боеприпасов "в труднодоступные участки лесного массива и горной местности", говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны России.

"Кроме того, летчики сдали нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника", - отмечается в публикации.

"Кавказский узел" сообщал также, что в середине апреля более 1,5 тысячи морских пехотинцев Каспийской флотилии отработали навыки ведения боев с использованием беспилотников в горах Дагестана.

Ранее, 11 апреля, береговые войска Каспийской флотилии при поддержке ракетных кораблей и катеров провели учения по уничтожению десанта в Дагестане. 9 апреля боевые корабли Каспийской флотилии и Балтийского флота были направлены в Черное море. По мнению военных аналитиков, концентрация вооруженных сил в Черноморском бассейне происходила на фоне активности НАТО в регионе.