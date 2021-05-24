Жители поселка в Краснодаре потребовали отремонтировать дороги

24 мая 2021, 02:32

Петиция с требованием привести дороги в порядок создали жители поселка Российский. По их словам, плохие дороги опасны для водителей и пешеходов.

Общественный совет поселка Российской, который относится к Прикубанскому внутригородскому округу Краснодара, создал петицию на сайте change.org, в которой потребовал от властей привести в порядок дороги общего пользования.

"Неудовлетворительное состояние дорог в нашем микрорайоне города Краснодара представляет явную опасность для большого числа участников дорожного движения, наносит имущественный вред в результате износа и поломок подвески, дисков, покрышек и других частей автомобилей, нарушает право на безопасные условия передвижения, зачастую становится причиной дорожно-транспортных происшествий, что впоследствии может привести к гибели людей", - написали авторы петиции, адресованной властям Краснодара и Краснодарского края. Они призвали "к скорейшему решению проблем по приведению дорог в надлежащее техническое, эксплуатационное состояние".

В петиции, которая по данным на 02.30 мск сегодня, 24 мая, набрала 982 подписи, приводится список дорог с указанием их протяженности, требующих ремонта.

По данным издания "Юга.ру", состояние указанных дорог настолько плачевно, что, например, в зимнее время автобус №1 попросту не может проехать по улице 2-й Тверской из-за ям и грязи, потому водителям приходится менять маршрут.