23 мая 2021, 16:38

Пассажир автобуса "Москва-Ставрополь" погиб при аварии в Ростовской области

Один человек погиб, еще двое получили травмы при столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Ростовской области, сообщили в полиции.

Столкновение пассажирского автобуса, который ехал из Москвы в Ставрополь, с грузовиком произошло сегодня в Ростовской области около 11 мск, сообщило областное УГИБДД.

По данным полиции, на 1018 километре трассы М-4 "Дон" автобус, предположительно, столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком DAF, сообщает "Интерфакс".

В результате аварии погиб один из пассажиров автобуса. "Погиб пассажир автобуса, двое получили травмы", - приводит слова сотрудника пресс-службы ведомства ТАСС.

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