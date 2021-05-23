Ветер снес крышу пятиэтажки в Ткуарчале

23 мая 2021, 13:18

Строители разбирают завалы на месте падения разрушенной ветром кровли пятиэтажного дома в Ткуарчале, сообщили в районной администрации.

Ветер снес крышу многоквартирного пятиэтажного дома на проспекте Свободы в Ткуарчале вечером 22 мая, сообщил замглавы Ткуарчалского района Владислав Аршба.

"Снесло крышу одного многоквартирного пятиэтажного дома, сейчас строительные бригады работают, разбирают завалы. В течение двух-трех дней начнутся работы по замене кровли. Крыша пострадала еще в одном доме, но ее мы восстановим силами нашего бюджета", - сказал он.

По словам чиновника, сейчас составляется акт, на основании которого будет создана проектно-сметная документация. Местный бюджет не может профинансировать ремонтные работы, поэтому деньги будут выделяться из бюджета Абхазии, пишет сегодня "Sputnik Абхазия".