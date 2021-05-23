23 мая 2021, 13:18
Ветер снес крышу пятиэтажки в Ткуарчале
Строители разбирают завалы на месте падения разрушенной ветром кровли пятиэтажного дома в Ткуарчале, сообщили в районной администрации.
Ветер снес крышу многоквартирного пятиэтажного дома на проспекте Свободы в Ткуарчале вечером 22 мая, сообщил замглавы Ткуарчалского района Владислав Аршба.
"Снесло крышу одного многоквартирного пятиэтажного дома, сейчас строительные бригады работают, разбирают завалы. В течение двух-трех дней начнутся работы по замене кровли. Крыша пострадала еще в одном доме, но ее мы восстановим силами нашего бюджета", - сказал он.
По словам чиновника, сейчас составляется акт, на основании которого будет создана проектно-сметная документация. Местный бюджет не может профинансировать ремонтные работы, поэтому деньги будут выделяться из бюджета Абхазии, пишет сегодня "Sputnik Абхазия".
"Жители станицы на Ставрополье запросили помощи властей после града", "Ураган разрушил теплицы фермеров в Армении", "Власти Ставрополья списали на засуху неурожай зерновых культур".
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