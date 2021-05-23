В Грузии смягчили ограничения для кафе и ресторанов

23 мая 2021, 07:04

Ресторанам и кафе в Грузии, оборудованным летними террасами, с 22 мая разрешено обслуживать посетителей на выходных.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации остается в силе обязательное ношение масок на улице и так называемый "комендантский час". 17 мая власти объявили, что продолжительность комендантского часа в Грузии уменьшена на два часа, теперь он будет начинаться в 23:00 местного времени. Кроме того, с 22 мая было решено смягчить ограничения для ресторанов и кафе.

Грузинские активисты неоднократно проводили акции протеста с требованием отменить комендантский час, который действует с 21.00 (20.00 мск) до 05.00 (04.00 мск). Они заявляли, что такая мера неэффективна против распространения коронавируса, а штрафы за появление на улице в ночное время непомерно высоки. Под петицией правительству страны с требованием отменить комендантский час на 15 мая подписались 29 тысяч человек.

С 22 мая дня кафе и ресторанам в Грузии разрешено принимать гостей и по выходным дням, сообщил "Спутник-Грузия".

«Объекты питания смогут принимать гостей в выходные (суббота-воскресенье) только на открытых пространствах», - привели слова главы Межведомственного координационного совета Георгия Гибрадзе "Новости Грузия". При этом в кафе и ресторанах должны строго соблюдаться санитарные меры, отметил Гибрадзе.

Ранее заведения общепита имели право работать по выходным только навынос или для доставки на дом, отмечается в сообщении.

По данным на 22 мая, в Грузии за сутки выявлено 1 071 случаев заражения коронавиурсом, 33 инфицированных скончались. Всего с начала пандемии выявлено 336 840 случаев заражения, 4 602 пациентов умерли, указано на сайте StopCov.ge.

Динамика распространения коронавируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".