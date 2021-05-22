Жители Красного Сулина выступили против вышек сотовой связи вблизи домов

22 мая 2021, 23:59

Подключение двух вышек сотовой связи на улице Батумский тупик в Красном Сулине создаст угрозу играющим поблизости детям, заявили участники схода. Одна из вышек уже установлена, и суд не нашел никаких нарушений, указал владелец земли под вышки.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2020 года десять жителей Красного Сулина провели акцию против установки вышки сотовой связи вблизи их домов. Приехавшие на место полицейские рекомендовали приостановить строительство до получения ответа прокуратуры.

22 мая жители улицы Батумский тупик в Красном Сулине провели сход, на котором присутствовали 13 человек. Причиной стало известие, что рядом с их домами появится еще одна вышка сотовой связи. Участники схода пояснили, что пытались добиться демонтажа первой вышки через суд, но проиграли.

"Вчера я вышел из дома, смотрю - стоит буровая машина, бурят скважину. Я спросил у рабочих: "Что вы делаете?" Они сказали, что берут пробы грунта, так как будут устанавливать вышку телефонной связи МТС. Мы еще за первую вышку не успокоились, так как считаем, что установлена она с нарушениями - в том числе не соблюдено положенное расстояние, на котором должна находиться вышка, а она стоит очень близко к домам. Мы судились, но суды проиграли, однако думаем жаловаться теперь в Москву", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" на сходе местный житель Александр.

Ирина Романова пожаловалась, что ее детям приходится играть прямо под вышкой. "В городской парк детей каждый день водить не получается, а тут им теперь опасно гулять. Вышка не огорожена, дети пытаются по лестнице залезть на вышку, плюс от трансформатора идут провода - они же под электричеством, и не дай бог ребенок дернет, и его может ударить током. Почему не огородить хотя бы эту вышку, коль они ее уже поставили? Я боюсь за детей нашей улицы", - сказала Ирина корреспонденту "Кавказского узла".

Еще одна участница схода, Татьяна Кирик, считает, что ей может повредить сигнал сотовой связи, не вызывает доверия и конструкция уже установленной вышки. "Мой дом ближайший к вышке, и я боюсь, что она может рухнуть, так как, на мой взгляд, поставлена она с нарушениями. Также я опасаюсь за свое здоровье, ведь от сотовой связи есть вред, а вышка находится совсем рядом", - посетовала жительница Красного Сулина.

Участники схода записали видеообращение к главе городского поселения Павлу Грузинову и президенту страны, сообщила местная жительница Светлана. "Когда узнали, что будут ставить вторую вышку, терпению нашему пришел предел. Тут и так узкое пространство, детям играть негде, а нам еще вторую вышку суют. Поэтому мы записываем видео, которое отправим в Москву, в Роспотребнадзор и на сайт президента - нужно что-то с этим делать. А так, они тут понаставят вышек всех операторов сотовой связи, и будет у нас лес из вышек", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана.

Собственник земельного участка, на котором стоит вышка, Александр Кобасин, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что планирует установку еще одной вышки. "Сейчас стоит вышка "Теле 2", и на нее хотели повесить свое оборудование МТС, но у них не получилось договориться, поэтому они решили поставить свою вышку. Но будет она стоять немного дальше от домов. Почему нельзя их вынести за поселок - потому что у операторов все рассчитано, и если поставить дальше, то она не будет ловить сигнал другой вышки. Они все взаимосвязаны, там свои технологии", - пояснил Александр Кобасин.

Он подчеркнул, что суд не нашел никаких нарушений при установке первой вышки. "Также я решил пойти людям на уступки, и полученные за год аренды вышки деньги предложил потратить, купив старенький дом, снести его и сделать им сквозную удобную дорогу. Люди пока не дали ответ. Насчет того, что вышка не огорожена: в ближайшее время ее огородят. Она еще даже не работает, к электричеству не подключена", - добавил владелец участка.

В администрации Красносулинского городского поселения отказались давать корреспонденту "Кавказского узла" комментарии относительно протеста местных жителей.