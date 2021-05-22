22 мая 2021, 04:24

Суд подтвердил приговор первому замглавы района в Ростовской области

Ростовский облсуд повторно рассмотрел дело бывшего первого заместителя главы администрации Сальского района Андрея Котлярова и вновь признал его виновным в превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2020 года Ростовский областной суд подтвердил приговор бывшему первому заместителю главы администрации Сальского района Андрею Котлярову, которому назначен условный срок за превышение должностных полномочий.

Котляров помог одному из кандидатов выиграть аукцион по приобретению нежилых помещений в многоквартирном доме, в том числе оказал давление на остальных кандидатов и убедил их не принимать участие в торгах, считает следствие. В результате недвижимость была продана за 1,7 миллиона рублей при ее реальной стоимости свыше 2,9 миллиона рублей.

Коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда признала Котлярова виновным и оставила приговор Сальского городского суда без изменений, сообщил 21 мая корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

Ранее защита обжаловала приговор в Четвертом кассационном суде в Краснодаре. 11 ноября 2020 года коллегия нашла «существенные нарушения уголовно-процессуального закона» и отменила решение Ростовского облсуда, передав дело Котлярова на новое рассмотрение в областной суд.

Комментариями Андрея Котлярова и его представителей относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.

Примечание:

"Главы трех районов в Ростовской области заподозрены в превышении полномочий", "Замглавы администрации Сальска осуждена за аферу с деньгами на фуршеты", "Суд оставил под домашним арестом замглавы Минздрава Ростовской области".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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