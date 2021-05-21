Кадыров списал безработицу в Чечне на лень местных жителей

21 мая 2021, 19:10

В Чечне при высоком уровне безработицы достаточно вакансий с достойной зарплатой, заявил Рамзан Кадыров, назвав жителей республики "бездельниками". Реальные зарплаты куда ниже озвученных Кадыровым, а за трудоустройство требуют огромные взятки, возразили пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2020 года премьер-министр Чечни Муслим Хучиев сообщил, что уровень безработицы в республике до начала пандемии коронавируса составлял только 8%, но с тех пор вырос до 25% - с 50,5 тысячи до 157,7 тысячи человек. Пользователи Instagram тогда сочли заниженными обе цифры, указав на сложности с поиском работы и отказы чиновников ставить безработных на учет. 26 апреля Рамзан Кадыров во время визита в Чечню премьер-министра России Михаила Мишустина заявил, что властям республики удалось снизить уровень безработицы с 26,7% до 15%. Пользователи Instagram высмеяли это заявление как неправдоподобное.

Адекватных социально-экономических индикаторов оценки ситуации на Кавказе просто не существует - слишком велик в регионах вес теневой экономики, заявила ранее в интервью "Кавказскому узлу" профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. Полный текст интервью "Зубаревич: На Кавказе Кремль считает не рубли, а риски" опубликован в соответствующем разделе "Кавказского узла".

Кадырова задели данные о дефиците рабочих мест

Рамзан Кадыров поднял проблему безработицы на расширенном совещании с участием представителей правительства, парламента, органов местного самоуправления, силовых структур и духовенства. Глава Чечни заявил, что информация об отсутствии рабочих мест в республике не соответствует действительности. По мнению Кадырова, безработица держится на высоком уровне не из-за этого, а по причине нежелания местных жителей трудиться.

"Наши люди очень любят говорить, что нет работы. Однако они не хотят трудиться. Порой не соглашаются даже на работу с зарплатой 20-40 тысяч. Работа есть для тех, кто хочет работать. А все остальное - это отговорки бездельников", - процитировало Кадырова издание "Чечня сегодня".

Это совещание состоялось 19 мая, указано в сюжете Чеченской государственной телекомпании "Грозный", который вышел в эфир в тот же день и был опубликован на YouTube-канале телекомпании. Кадыров говорил на чеченском языке.

"Работы нет, говорят. Есть. <...> Приходите, 20, 30, 40 тысяч зарплата вам будет - когда [так] говорят, никто не приходит. Как у нас было раньше: "нам не разрешают быть мусульманами", - говорили. Хотя тот, кто был мусульманином, им и оставался. Сегодня такие же люди говорят: "Мне не дают работать, работы нет, этого нет". Конечно, нет. Ты дома лежишь, ничего не делаешь. Когда просят на экскаваторе сделать какую-то тяжелую работу и при этом получить нормальные деньги - люди отказываются. Мол, нет, это не работа, и так далее. Клянусь Кораном, есть места для работы, если ты хочешь работать. Кто не хочет заработать и трудиться, тот не находит эту работу. Он старается эту работу не найти", - говорит Кадыров в сюжете, переведенном "Кавказским узлом".

Пользователи Instagram возразили Кадырову

Читателей Instagram-паблика "Чечни сегодня" удивили заявления Кадырова о вакансиях на зарплату в 40 тысяч рублей. "Можно узнать, на какой работе платят 40 [тысяч рублей] в месяц? - написал hugo_stiglitz_666__. Его комментарий стал одним из самых популярных и собрал 54 "лайка". "Это в его фантазиях такая работа", - ответил ему сегодня kulzeb05kulzeb05. "Нет ни работы, ни такой зарплаты... Вместо того чтобы решать эту проблему, делают фейковые новости и статистику. Полреспублики за пределами [региона] работает!" - возмутился dzoninovikov. Его комментарий собрал 20 "лайков".

Пользователь bilal_393.95 обратил внимание на то, что наименьшая зарплата, приведенная Кадыровым, недостаточна для жизни. "На 20 тысяч разве можно прожить в 2021 [году]? Большая часть суммы денег уйдет на дорогу", - написал он.

Другие пользователи заявили, что ради трудоустройства в республике надо давать взятки. "Единственное дело - это любая структура для молодежи, и то туда не берут, если ты не отстегнешь начальнику 200-300 тысяч. Я сам лично раз 10 подходил - где-то три месяца ходил. Хотя у меня были деньги, но из принципа не дал. Хотел устроиться в <силовую структуру> - сказали "бесплатно не катит"! Никакой перспективы в республике нет для молодежи", - написал zelimkhan____95. Его комментарий собрал 30 "лайков". "200-300 тысяч? Тебе еще повезло - у меня среди знакомых и родственников по 400-500 тысяч отстегивали. Я <в экстренных службах> хотел [устроиться] в свое время. Мне сказали - 500 тысяч. За такие деньги я бы себе дом построил <...>. А недавно знакомый отдал 700 тысяч, дабы устроиться <в экстренные службы>", - заявил tcetcen___.

К 19.10 мск 21 мая эта публикация, сделанная 20 мая, собрала 1429 "лайков" и 151 комментарий. У паблика 371 тысяча подписчиков.

Власти Чечни уже прибегали к аргументу о "бездельниках"

Жители Чечни и ранее назывались "бездельниками" в эфире Государственной телекомпании "Грозный". Осенью 2019 года представитель "Чеченстроя" в репортаже ЧГТРК "Грозный" обвинил жителей республики в нежелании работать. По его словам, в Чечне множество вакансий с высокими зарплатами, но на стройках работают в основном граждане Азербайджана и среднеазиатских республик.

Жители Чечни заявили, что на деле рабочих часто обманывают, не выплачивая или занижая зарплату. За репортажем государственной телекомпании стоит желание властей объяснить проблему безработицы в республике, и фактически они стремятся переложить ответственность за высокий уровень безработицы на местных жителей, указали активисты. Многие люди в Чечне готовы браться за любую работу, чтобы иметь хотя бы 15-20 тысяч рублей в месяц, отметили глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и политолог Руслан Мартагов.

Телерепортаж о "бездельниках" вызвал заочную дискуссию между блогером Тумсо Абдурахмановым и директором ИА "Чечня сегодня" Чингизом Ахмадовым. Пользователи соцсети сочли, что Ахмадов неубедительно аргументирует позицию властей и злоупотребляет переходом на личности.