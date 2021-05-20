Идея боя с участием блогера из Дагестана подчеркнула проблему отношения к маленьким людям

20 мая 2021, 14:37

Предложение провести бой между дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым и певцом Абдурозиком, рост которых не превышает метра, чеченский блогер Асхаб Тамаев объяснил пропагандой спорта. Шоу организовано не для поддержки маленьких людей, а для насмешки над ними, предположили руководитель Спортивной ассоциации маленьких людей Ульяна Подпальная и актер Артем Бобцов. Идея поединка предложена не в оскорбительном формате, возразил спортсмен Виталий Минаков.

Идею поединка между 18-летним жителем Дагестана Хасбуллой Магомедовым, рост которого 93 сантиметра, и 17-летним певцом из Таджикистана Абдурозиком, чей рост – 100 сантиметров, предложил чеченский блогер Асхаб Тамаев.

Асхаб Тамаев объявил, что бой состоится 18 мая, сообщило в тот же день издание "Спорт24".

На YouTube-канале Тамаева, по состоянию на 14.35 мск 20 мая, размещен лишь анонс боя. В Instagram-аккаунте Хасбуллы Магомедова 18 мая опубликовано видео, на котором Асхаб Тамаев поясняет, что анонсированное противостояние – это "шоу". "Друзья, противостояние Хасбуллы и Абдурозика – это шоу для этих наших братьев, чтобы они себя чувствовали увереннее. Они ничем не отличаются от нас, от меня и от вас, они имеют больше духа и больше мужества. Они друг друга любят и уважают. Друзья, уважайте друг друга, занимайтесь спортом, мы за спорт!" – говорит на видео Асхаб Тамаев, а Хасбулла и Абдурозик, присутствующие в кадре, подтверждают его слова.

На YouTube-канал Асхаба Тамаева подписаны, по состоянию на 14.35 мск 20 мая, 1,55 миллиона пользователей.

Организаторы поединка должны быть наказаны, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. "Тут именно средневековая традиция выставления необычных людей для какого-то насмехательства над ними. Так что это, конечно, нужно запретить, наказать негодяев (организаторов боя). Ну нельзя так. [...] Если бы мы были в Великобритании века четыре или пять назад, то такое возможно было бы. Но это, конечно, дикость полнейшая. [...] Получается, что именно во главу ставятся, подчёркиваются их особенности. Это с моей точки зрения выглядит абсолютно бессовестным", - привел 19 мая слова депутата "Чемпионат".

Проведение боя сочла неэтичным и руководитель Спортивной ассоциации маленьких людей России Ульяна Подпальная, предположив, что шоу организуется не для поддержки маленьких людей, а для смеха над ними.

"Это не то что даже показательный бой, — им платят большую сумму денег, и это шоу, чтобы люди посмеялись. Ничего серьезного в этом нет, это не спорт. Это неэтично, неправильно, с моей точки зрения. Мне кажется, только с одной стороны это может быть правильным и красивым — если единоборства среди маленьких людей сделают паралимпийским видом спорта. Это может быть дзюдо, карате, и люди будут понимать, что это серьезный вид спорта, серьезные выступления, а не какое-то шоу для смеха", привела 19 мая ее слова "Газета.Ru".

Схожее мнение высказал актер Артем Бобцов, чей рост - 132 см. "Я состою в чате, где общаются примерно 50 маленьких ребят. И одна из девчонок за пару месяцев до этих событий предложила идею боев между маленькими. Лично я скажу так: мне сейчас 35, и если бы это было лет 15 назад, когда я спортом больше интересовался, то мне бы было это интересно. Я ни разу не боролся на равных, ни разу не было такого спортивного момента – физически показать себя равным с кем-то. С этической точки зрения – эта история ради денег. Разные вещи – мое отношение как маленького человека и отношение большого человека. Большие будут смеяться над этим, ржать, а кто-то будет, наоборот обижаться – мол, что вы издеваетесь над маленькими. Жалеть начнут. Но мы такие же, как и все. Большие тоже устраивают бои, мы просто хотим быть на равных, чтобы к нам было соответствующее отношение. [...] Но есть и другая точка зрения – в какой форме это подается. Пиар, хайп – это отдельный момент. Если же рассматривать этот как спорт, то я был бы «за». Если бы была поддержка такого спорта на государственном уровне, а не подпольные бои для хайпа, было бы хорошо", - процитировало Бобцова издание.

Иное мнение высказал бывший чемпион Bellator по самбо в тяжелом весе Виталий Минаков. "Я слежу за раскруткой этого потенциально возможного мероприятия, потому что интересно, будет оно или нет. Я в это не верил, откровенно говоря, и на самом деле так и есть – просто сделали шоу, а поединка, конечно, никакого не будет. Этично это или нет – под каким углом посмотреть. С одной стороны, блогер, который всю эту историю создает, ведет ее достаточно грамотно и этично, без оскорблений, лишних слов, все очень в рамках. С другой стороны, он показывает, что эти ребята такие же здоровые, как и все остальные. [...] И с этим шоу у обоих, определенно, появятся новые возможности – вопрос в том, как они ими распорядятся", - привело издание его слова.

На Instagram-аккаунт Хасбуллы Магомедова, по состоянию на 14.00 мск 20 мая, были подписаны 159 тысяч пользователей, а по состоянию на 14.35 мск - 164 тысячи пользователей.