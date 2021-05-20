20 мая 2021, 11:15

Житель Волгограда получил четыре года колонии за нападение на полицейского

Суд признал жителя Волгограда виновным в насилии над представителем власти, приговорив к четырем годам исправительной колонии общего режима и штрафу.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября 2020 года полицейский и водитель были госпитализированы после погони в Волгограде. Водитель BMW проигнорировал требования наряда ДПС остановиться, а когда был блокирован, напал на одного из полицейских. Коллега пострадавшего полицейского начал стрелять. Нападавший был взят под охрану в больнице, куда был доставлен с ранением.

Следствием и судом установлено, что 21 ноября 2020 года нарушитель правил дорожного движения при задержании напал на двух инспекторов дорожно-патрульной службы. Он несколько раз удар одного из полицейских металлическим прутом, в результате чего тот получил травмы и сотрясение мозга. Сослуживец полицейского несколько раз выстрелил из табельного оружия по ногам нападавшего, пытаясь остановить его, сообщило следственное управление Следственного комитета по Волгоградской области.

Волгоградец признан виновным по ч. 1,2 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти..., в том числе опасного для жизни и здоровья). Суд приговорил мужчину к четырем годам исправительной колонии общего режима. "Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, на общую сумму 300 тыс. рублей", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Пользователи соцсетей усомнились в версии следствия после видео о стрельбе в Красном Сулине", "Полицейские пострадали при погоне за водителем в Кабардино-Балкарии", "Подозреваемые в стрельбе по кубанским полицейским арестованы на два месяца.

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