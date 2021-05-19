Сотрудники полиции держат плакат активиста Григория Русина. Скриншот сетевое издание "Свободные Медиа" https://freemedia.io/2021/05/rusin

19 мая 2021, 16:23

Кубанские правозащитники призвали наказать силовиков за избиение казака на пикете

Силовики причинили травмы активисту Григорию Русину, который в День Победы вышел на одиночный пикет в станице Каневской Краснодарского края, заявили сегодня следователям правозащитники. Врачи диагностировали легкий вред здоровью.

В Следственный комитет обратились юристы "Комитета против пыток", параллельно начато общественное расследование, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель краснодарского отделения комитета Сергей Романов.

Он сообщил, что 12 мая Русин прошел судебно-медицинское освидетельствование, по результатам которого у него были зафиксированы ссадины в области шеи и на ногах, травматический отек мягких тканей, кровоподтек в области правой кисти, кровоизлияние в области грудной клетки слева. В целом травмы оценены врачами как легкий вред здоровью. "Экспертиза установила у него легкий вред здоровью, он до сих пор испытывает боль в руке. Мы сейчас проводим дополнительные обследования - он проходит невролога, невропатолога. Вчера (18 мая. - Прим. "Кавказского узла") сделали рентген. Он показал, что переломов нет, но есть растяжение связок", - сказал Романов

Силовики избили Русина, не указав на какое-либо нарушение с его стороны, подчеркнул Сергей Романов. "В отношении него до настоящего времени не был составлен какой-то материал, он не доставлялся за пикет в отдел полиции, и нам до настоящего времени не известна цель применения физической силы - для чего его избивали. У нас есть фотографии, где видно, что Русин лежит на асфальте, и на нем двое сотрудников <силовой структуры>. После применения физической силы его просто отпустили", - констатировал Романов.

Фото нападения на Русина опубликовало 11 мая издание "Кавказ.Реалии"*. На одном из них четыре правоохранителя, человек в казачьей папахе и человек в гражданской одежде рассматривают плакат Русина. Сам Русин стоит рядом. На другой фотографии плакат лежит на земле надписью вниз, а два силовика сидят, удерживая человека в казачьей форме. Лица лежащего не видно. За происходящим с близкого расстояния наблюдает человек в гражданской одежде.

Следователь уже сообщил юристам "Комитета против пыток", что материалы об избиении Русина переданы для проверки из Каневской полиции в Следственный комитет. Романов считает, что заявление правозащитников и материалы из полиции объединят. В ближайшее время в "Комитете против пыток" ожидают вызова на опрос от следователя, после чего юристы намерены заявить ряд ходатайств, в том числе об истребовании видеозаписей. По данным правозащитников, силовики записывали избиение Русина на видео, инцидент также был запечатлен камерами видеонаблюдения, которые работали на площади.

Русина вдохновило на протест стихотворение против парада в День Победы

Житель станицы Каневской Григорий Русин пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что в День Победы, 9 мая, вышел в казачьей форме на одиночный пикет к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне с плакатом. На плакате была написана цитата из стихотворения народного артиста России Дмитрия Назарова - "Парад бессилия".

Дмитрий Назаров 5 мая выложил на своей странице в Instagram видео, где он читает стихотворение "Парад бессилия": "Зачем в барьерах вся Россия? Зачем оттачивать парад? / Парад чего? Парад бессилия? Парад запретов и оград? / Парад расстрелянных пособий? Убитый Пенсионный фонд? / Забытой славы и надгробий? И фронт, развернутый в народ. / Воинственные железяки везут воинственных ребят. / Росгвардия и автозаки замкнут бессмысленный парад". Об этом писали такие СМИ, как Znak, "Фонтанка", "Открытые медиа".

"9 мая я решил привлечь внимание к тому, что хотя наши деды победили фашизм, мы являемся не победителями, а побежденными собственной властью. Народ России живет не как победитель, а находится в бедственном положении", - пояснил Русин. На плакате он также написал номера телефонов, по которым можно записаться в наблюдатели на сентябрьское голосование по выборам депутатов Госдумы. Русин отметил, что сам является наблюдателем.

На акцию Русин вышел в казачьей форме, хотя реестровым казаком не является. Он причисляет себя к казакам по рождению, а к современным казачьим войскам относится негативно. По словам Григория Русина, уже через несколько минут после начала пикета к нему подошли реестровые казаки и потребовали прекратить пикет, следом на месте появились силовики.

"Я свернул плакат и передал мой телефон моему знакомому, чтобы он сделал несколько фотографий. Снова развернул плакат, и в какой-то момент упал на землю. Каким образом меня кинули на землю, я не понял. Я почувствовал сильную боль в правой руке. Понял, что мне кто-то выкручивает палец. Я думал, что <силовики> наденут мне наручники, поднимут за руки и поведут, но этого не произошло. Меня толкали, давили, сидели на мне, оскорбляли", - рассказал Русин.

Поднявшись, Русин увидел, что его папаху держит один из силовиков. "Меня дразнили, смеялись надо мной, когда я пытался выхватить свою папаху из рук полицейских", - рассказал Русин. По его словам, силовики и казаки вернули ему плакат и папаху и ушли, не став ни задерживать активиста, ни составлять на него протокол.

"Я обратился с побоями в больницу. Врачи вызвали наряд. Меня отвезли в отдел полиции, где я написал заявление в отношении нападавших. Меня долго опрашивали, выезжали на место происшествия. Два дня ничего не происходило. 11 мая сотрудники <силовой структуры> пошли по соседям, пытались найти компромат на меня. Спрашивали у соседей, как я живу, не дебоширю ли, не употребляю ли", - сказал Русин.

По словам активиста, он обратился в краснодарское отделение "Комитета против пыток" 11 мая, а вечером того же дня ему позвонил участковый уполномоченный и пригласил пройти медицинскую экспертизу. "Я не пошел на экспертизу в Каневской, 12 мая поехал в Краснодар, там сделал экспертизу за свой счет и заключил договор с "Комитетом против пыток". До сих пор у меня болит рука, которую заламывали", - рассказал Григорий Русин.

* издание включено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов.

Примечание:

"Власти Краснодара отключили освещение на месте проведения митинга", "Ученые указали на исторические предпосылки для признания казаков народом", "Пользователей соцсети возмутило избиение плетью жителя Анапы".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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