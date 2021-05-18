Полиция отказалась признавать флешмоб на Мамаевом кургане публичной акцией

18 мая 2021, 18:15

Флешмоб на Мамаевом кургане 4 февраля не являлся публичной акцией и не требовал согласования, заявили в полиции в ответ на требование наказать организаторов массового мероприятия в условиях пандемии. Волгоградский юрист обратился к генпрокурору с просьбой дать оценку действиям местных чиновников и следователей.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 февраля на Мамаевом кургане прошли съемки клипа в поддержку Владимира Путина, участие в которых приняли бюджетники. Большинство участников съемок было уверено, что снимаются в качестве массовки для клипа группы "Любэ". Комментарии пользователей, выразивших возмущение обманом, были удалены из Instagram. Волгоградцы направили обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с требованием наказать организаторов съемки клипа на Мамаевом кургане. Горожане, подписавшие обращение, указали на двойные стандарты при проведении массовых акций в условиях пандемии.

Видеоряд клипа содержит кадры, на которых показаны в рабочей обстановке сотрудники скорой помощи и рабочие завода "Красный Октябрь", а также спортсмены на футбольном поле и студенты ВолгГТУ в аудитории и коридорах вуза. В конце ролика показано, как толпа волгоградцев дружно шествует к Мамаеву кургану, размахивая фонариками. В песне, под которую сделан видеоклип, поется о родине-матери, но завершается он наложенной на видеоряд фразой: "Мы с вами, Владимир Владимирович".

О том, что проведенный на Мамаевом кургане 4 февраля флешмоб не является публичным мероприятием и не требует согласования с властями, говорится в ответе УМВД по Волгограду, который получил сегодня волгоградский юрист Иван Иванов на свое обращение.

В письме, датированном 11 мая и подписанном начальником УМВД Д. Возжаевым (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), говорится, что по результатам проверки вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по статье 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) за истечением сроков давности.

Начальник управления отметил, что исходя из федерального закона №54 о митингах, "данный молодежный флешмоб не будет являться публичным мероприятием и, соответственно, не требует согласования с органом местного самоуправления". В ответе указано, что согласно протоколу заседания оперативного штаба по реализации мер по предупреждению распространения коронавируса от 3 февраля, проведение 4 февраля "на территории Волгограда региональным отделением сторонников политической партии "Единая Россия" молодежного флешмоба в поддержку целостности Российской Федерации разрешено".

В пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия" заявили ранее корреспонденту "Кавказского узла", что отделение не имеет отношения к организации и проведению флешмоба в поддержку Владимира Путина на Мамаевом кургане. В мэрии Волгограда сообщили, что не согласовывали проведение этого флешмоба.

"После этого мероприятия на Мамаевом кургане в начале февраля более 30 волгоградцев подписали обращение к генпрокурору и в СКР о проверке действий властей, но всё спустили в регион, - прокомментировал Иван Иванов корреспонденту "Кавказского узла". - СКР вообще ответил, что это не их дело, а облпрокуратура спустила в полицию. Полиция Волгограда отреагировала на беспредел городских чиновников как обычно - закрыли глаза и не увидели нарушений, поскольку "молодёжный флешмоб" якобы не публичное мероприятие. А какое?"

По словам Иванова, сегодня он направил обращение в Генпрокуратуру. "Любопытно по этому вопросу всё-таки узнать мнение генпрокурора, - сказал он. - Пусть поясняет, что такое флешмоб, его критерии, где его можно проводить и по каким вопросам, чтобы жителям Волгограда было всё предельно ясно. В законодательстве флешмоб отсутствует. Но начальник УМВД Волгограда, видимо, нашёл определение этому понятию, исключив его из массовых публичных мероприятий, проведение которых во время "страшной эпидемии" запрещено законодательством".

Иванов предоставил также ответы из других ведомств, полученных в связи с обращением по поводу флешмоба на Мамаевом кургане.

Так, региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что обращение Иванова было направлено в областную администрацию, так как к полномочиям ведомства не относится согласование публичных мероприятий, и что ведомство "не уполномочено на организацию проведения контрольно-надзорных мероприятий по исполнению постановлений губернатора Волгоградской области".

"Проведение приостановленных [в связи с введением на территории области режима повышенной готовности] массовых мероприятий допускается по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области", - сказано в письме от 29 апреля, подписанном замруководителя ведомства Ириной Климиной (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Следственное управление Следкома России по Волгоградской области оснований для вмешательства не нашло. "Фактически в своем обращении заявители высказывают свое несогласие с проведенным массовым мероприятием, […] при этом в обращении конкретных сведений, указывающих на совершение преступления, не приведено", - говорится в письме, датированном 20 апреля и подписанном замруководителя контрольно-следственным отделом С. Куцовым (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В направленном сегодня Ивановым через сайт обращении в Генпрокуратуру содержится просьба "повторно проверить факты нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства" 4 февраля в Волгограде "при организации местными чиновниками несанкционированного массового политического мероприятия на Мамаевом кургане".

"Начальник УМВД ошибочно указал на истечение сроков давности привлечения виновных лиц к административной ответственности за организацию несанкционированных массовых мероприятий, а также необоснованно исключил проведённое 4 февраля массовое несанкционированное мероприятие с участием нескольких сотен граждан и детей во время пандемии из числа несанкционированных массовых мероприятий, указанных в федеральном законе 54-ФЗ", - говорится в обращении.

Кроме того, Иванов попросил дать оценку действиям сотрудников прокуратуры, следственных органов и Роспотребнадзора, которые отказались проводить проверку по его заявлению.

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