Замглавы района в Волгоградской области получил три года за взяточничество

17 мая 2021, 17:53

Волгоградский облсуд утвердил приговор в виде трех лет колонии бывшему замглавы Фроловского района Волгоградской области Петру Громаде по делу о взятках на 391 тысячу рублей.

Апелляцию защиты на приговор суда первой инстанции по делу о получении взятки организованной группой в крупном размере (часть 5 статьи 290 Уголовного кодекса России) рассмотрел сегодня Волгоградский областной суд.

Суд установил, что замглавы администрации Фроловского района Волгоградской области Петр Громада вместе с сообщниками предложил местному предпринимателю оказать содействие в заключении договоров на строительно-монтажные и ремонтные работы. За помощь в заключении контрактов и беспрепятственное подписание актов приема выполненных работ Громада потребовал от предпринимателя взятку в размере 10% от суммы каждого договора. В 2018-2019 годах он получил от предпринимателя 391 тысячу рублей, сообщил сегодня Волгоградский областной суд.

Суд первой инстанции приговорил чиновника к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 391 тысячу рублей, а также лишил права занимать госдолжности на два года. Защита сочла приговор слишком суровым и обжаловала его, однако областной суд оставил приговор без изменения, говорится в сообщении на сайте суда.

В марте в суд было передано уголовное дело по обвинению во взяточничестве бывшего главы Фроловского района Андрея Круглякова и бывшего главы районной администрации Сергея Кириченко, которых следствие сочло сообщниками Громады. Никто из них вину не признал, сообщила сегодня "Высота 102".

Часть 5 статьи 290 (получение взятки) Уголовного кодекса России предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы. Комментариев от Громады или его официальных представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2020 года было направлено в суд уголовное дело в отношении главы села Фроловского района Волгоградской области. Следствие предположило, что чиновник за взятку в размере 300 тысяч рублей помог стройкомпании выиграть конкурс по ремонту дорог.