Жители Красного Сулина потребовали решить проблему с бездомными собаками

16 мая 2021, 22:44

После участившихся случаев нападения бездомных собак жители Красного Сулина на сходе решили написать коллективную жалобу в прокуратуру. Собаки будут отловлены и простерилизованы, пообещал глава города Павел Грузинов.

Жители поселка 50 лет Октября провели сегодня сход в связи с участившимися случаями нападений собак.



На семилетнюю девочку вечером 15 мая напала стая собак, рассказала жительница Красного Сулина Анна Дмитриева. "На мою дочку напала стая бездомных собак, одна из них укусила моего ребенка, пять взрослых просто отбивали ребенка от стаи. Дочке семь лет, мы пошли с ней в больницу, пока шли, позвонили в службу 112, они зафиксировали звонок и пообещали прислать спасателей. За эту неделю это уже третье нападение возле нашего дома. Сначала собаки просто лаяли, а теперь стали нападать", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На улицу страшно не только выпускать ребенка, но и выходить самой, отметила она. "Дочь одну, конечно, не выпущу, только под присмотром. Да она теперь и боится выходить на улицу, у ребёнка стресс. На сходе я потребовала главу решить эту проблему, пускай приют открывают, или ещё что, но так оставлять ситуацию нельзя, это рано или поздно может привести к трагедии. Однако после общения с главой, я не услышала каких-то конкретных ответов и поняла так, что вопрос решаться не будет, законы якобы не позволяют. Поэтому я подам коллективную жалобу в прокуратуру, участники схода сказали, что все подпишутся", - рассказала корреспонденту Анна.

В районе живет несколько стай бродячих собак. "Возле мусорных баков обосновались собаки, их тут несколько стай, если считать общее число, то точную цифру не назовешь, наверное, собак 30-40 будет", пожаловалась Валентина Соловьёва.

"У меня соседка проходила возле школы №8, на неё напали собаки, в это время шёл мужчина, он отбил её, собаки набросились на него, а она убежала. Я за детей боюсь, их на улицу страшно выпускать. Вот посмотрите, мы все тут стоим, а рядом собаки, далеко ходить не надо", - рассказала она.



Рядом с местом, где проходил сход, буквально в метрах 15 от людей, лежали три огромные собаки, отметил корреспондент "Кавказского узла". По словам Анны, одна из этих собак укусила ее дочь.



Собака напала на мужа жительницы Красного Сулина, когда он возвращался из гаража. "Он камнями отбивался от неё, домой пришёл взволнованный, хорошо, она не покусала его, смог отбиться, но разве это нормально, разве так должно быть?" - отметила пенсионерка Зоя.



Буквально перед сходом жителей собака напала на дочь Елены. "Дочке шесть лет, она вышла во двор погулять. Я услышала, как она закричала. Выглянула в окно, рядом с ребенком стоит огромная собака и лает на неё, я кричу дочке быстро в подъезд заходить, сама босиком выбежала навстречу. Дочка успела заскочить в подъезд, собака её не покусала, но ребенок теперь боится. Это кошмар для неё и возможная психологическая травма на всю жизнь. Разве это нормально, в посёлке огромное количество собак, люди за детей боятся, да и взрослым страшно. Как до такого довели? Надо что-то делать, дальше так продолжаться не может, ведь собак становится всё больше и больше", - подчеркнула Елена.



На сходе жителей присутствовало 25 человек, позже ещё столько же подходили к главе Красного Сулина в других дворах. Встреча длилась два часа, жители пригласили главу города прогуляться и своими глазами увидеть, сколько бездомных собак живет в поселке.

Неподалеку от места схода жителей возле мусорных контейнеров расположилась стая собак - три взрослые и несколько щенков. Местные жители пожаловались, что собаки чувствуют себя хозяевами, а людям страшно выбросить мусор. У дома по улице Комарова, 3/3 на песке лежали восемь собак. "Буквально вчера это стая напала на мальчика, который шёл в магазин, благо, он успел забежать, потом его провожали домой. Разве так можно? Дети кругом, трагедии не избежать, если ничего не делать", - рассказала старшая по дому Татьяна.



Администрация выделяет деньги на отлов собак, их стерилизацию и чипирование, рассказал глава Красного Сулина Павел Грузинов. Потом мы выпускаем их обратно, там, где они были выловлены. Эти мероприятия выполняют организации, которые проходят конкурсный отбор. Органы местного самоуправления наделены правом, а не обязанностью в части приютов и регулирования численности безнадзорных животных", - подчеркнул мэр города.

Приюты для животных могут быть государственные и частные, но в Красном Сулине государственного приюта нет, рассказал он. "Есть в городе местный житель, который хочет организовать приют. Когда приют заработает, собак можно будет туда определить. Три недели назад мы предоставили в аренду земельный участок для приюта, теперь зависит от него (местного жителя), когда он построит приют", - подчеркнул Грузинов.

Собаки, которые нападают на жителей поселка, не чипированы, отметил глава города. "Мы отправим сюда организацию, с которой заключен контракт для отлова и стерилизации животных, после карантина собаки будут выпущены", - рассказал Грузинов корреспонденту "Кавказского узла".

Жалобы на стаи бродячих собак поступают от жителей всех поселков города. Житель поселка Горняцкий долго лечился после того, как его покусали собаки. Депутат Красносулинского городского поселения Сергей Шаповалов пригласил его принять участие в заседании городской думы 19 мая. "Мы будем поднимать эту тему, она очень актуальна, люди страдают", - рассказал депутат корреспонденту "Кавказского узла".



Ситуация с бродячими собаками объясняется пробелами в законодательстве, отметил депутат Михаил Воронков. "Я спросил у мэра: "Мы в прошлом году на собак выделяли 585 тысяч рублей, собак стало меньше?" Глава ответил - нет. Так какой тогда смысл тратить деньги, если результата нет. Я предложил всем депутатам написать обращение в законодательное собрание Ростовской области, а они, в свою очередь, пускай обратятся в Госдуму, чтобы там пересмотрели закон о животных. Сейчас мы просто ничего сделать не можем. Собак трогать нельзя, приюты не создают, денег нет, и получается замкнутый круг. Во всех городах области эта проблема, она во всей стране. Так мы же ещё тут на месте не можем проконтролировать, что происходит с собаками, когда их отлавливают, и как их отлавливают", - отметил депутат от КПРФ.

Депутаты и глава города пригласили людей на заседание гордумы, на котором будет рассматриваться вопрос о бродячих собаках.



В местной больнице корреспонденту "Кавказского узла" не ответили на вопрос о том, насколько увеличилось число пострадавших от укусов собак.



Ранее в Красном Сулине уже проходил подобный сход в другом посёлке. После схода ситуация не поменялась, собак меньше не стало, и они также продолжают жить в районе, рассказали корреспонденту жители Соцпосёлка.