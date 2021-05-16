Дети пострадали при столкновении лодок в Астраханской области

16 мая 2021, 20:30

Два маломерных судна столкнулись сегодня в Астраханской области, в результате пострадали несколько человек, в том числе дети.

Лодка "Крым" столкнулась с пластиковой лодкой ЛР-650 в районе села Гандурино Камызякского района.

На место происшествия направлена оперативная группа Камызякского местного пожарно‐спасательного гарнизона, оперативно-следственная группа РОВД Камызякского района, полиция, отчиталось управление МЧС России по Астраханской области на своем сайте.

Столкновение произошло около 17.00 мск в акватории ерика Вичуга, сообщило сегодня Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следкома России. "Есть пострадавшие, в том числе и несовершеннолетние", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении не указано число пострадавших.

Как писал "Кавказский узел", житель Володарского района Астраханской области был признан виновным в гибели троих детей в результате опрокидывания лодки на реке Бузан 22 июля 2018 года и приговорен к двум годам и семи месяцам лишения свободы.