Один человек погиб при падении автомобиля в реку в Грузии

16 мая 2021, 11:12

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2017 года автомобиль съехал с трассы Кала - Ушгули в Сванетии и упал в реку Ингури. Погиб водитель.

Водитель и шестилетний пассажир выбрались, а 65-летняя женщина погибла, отмечается в сообщении.

По предварительной версии, водитель иномарки пытался развернуться, ноне справился с управлением, и машина упала в воду, сообщили 15 мая "Новости-Грузия".

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