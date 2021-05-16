16 мая 2021, 11:12

Один человек погиб при падении автомобиля в реку в Грузии

Жительница Грузии, находившаяся в упавшей в реку машине, утонула.

ДТП произошло у села Сакобиано Ахметского муниципалитета.

По предварительной версии, водитель иномарки пытался развернуться, ноне справился с управлением, и машина упала в воду, сообщили 15 мая "Новости-Грузия".

Водитель и шестилетний пассажир выбрались, а 65-летняя женщина погибла, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2017 года автомобиль съехал с трассы Кала - Ушгули в Сванетии и упал в реку Ингури. Погиб водитель.

Примечание:

"Пять человек стали жертвами ДТП в Грузии", "Бывший мэр Тбилиси Вано Зоделава пострадал при ДТП в Грузии", "Оператор грузинского детского ансамбля скончался в Турции после ДТП".

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