Участники учений в Грузии, сентябрь 2020 года. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".

16 мая 2021, 02:24

Грузинские военные впервые приняли участие в учениях "Троянский след"

Грузинские спецназовцы впервые отработали свои боевые навыки в ежегодных многонациональных учениях "Троянский след", организованных Европейским командованием специальных операций США.

Как писал "Кавказский узел", с  7 по 18 сентября 2020 года в Грузии прошли пятые по счету многонациональные военные учения "Достойный партнер 2020". В ходе учений грузинские военные отработали навыки взаимодействия с США и странами-партнерами НАТО. Вопрос вступления Грузии в НАТО должны решать только две стороны, вмешательство третьей, в частности, России, недопустимо, заявил 18 января генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Членство в Североатлантическом альянсе позволит Грузии чувствовать себя более защищенной и стабилизировать отношения с Россией, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Учения "Троянский след" (Trojan Footprint) проводились в пяти странах, в них участвовали военнослужащие из 10 стран - США, Грузии, Болгарии, Германии, Черногории, Северной Македонии, Румынии, Испании, Украины, Великобритании, информировало ранее издание "Новости-Грузия".

Военнослужащие сил специальных операций Грузии завершили свое участие в ежегодных многонациональных учениях "Троянский след", организуемых Европейским командованием специальных операций США, сообщило 15 мая со ссылкой на пресс-службу минобороны Грузии издание "Грузия Online".

Грузия впервые принимала участие в учениях "Троянский след". Одно подразделение грузинских сил специальных операций отрабатывало свои боевые навыки в учениях в Румынии, а часть проходила подготовку в Грузии вместе с американскими военнослужащими,  сообщило издание.

В заключительный день учений в Грузии их посетили представители посольства США. По сценарию маневров, грузинские спецназовцы в этот день штурмовали здание, отвечали на огонь противника, уничтожали и освобождали заложников.

Целью учений было повышение оперативной совместимости между странами-участницами, обмен опытом и увеличение уровня готовности, сообщило 15 мая агентство Report.ge.

За учениями наблюдали американские инструкторы, они высоко оценили уровень подготовки грузинских военнослужащих.

Примечание:

"В Грузию прибыл генеральный секретарь НАТО", "Учения в Грузии указали на разницу в военной подготовке НАТО и России", "Более 3 тысяч военных прибыли в Грузию на учения НАТО".

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